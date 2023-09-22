قبيل خطابه في الأمم المتحدة.. يهود أمريكا يُعبرون عن دعمهم لنتنياهو
ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الجمعة، أن منظمات يهودية أمريكية بعثت رسائل دعم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل خطابه في الأمم المتحدة، محذرة من المظاهرات ضد نتنياهو، الذي تقود حكومته إصلاحًا قضائيًا لاقى رفضًا في الشارع الإسرائيلي.
وأكدت أن الرسائل التحريضية ضد نتنياهو من الممكن أن تؤدي إلى زيادة مستوى معاداة السامية وتعريض الجاليات اليهودية للخطر، داعية نتنياهو إلى تجاهل خطوط الاحتجاج ضده.
وقال مورتون كلاين رئيس "المنظمة الصهيونية الأمريكية - ZOA "، في رسالة، إنه يرحب بنتنياهو في أمريكا والأمم المتحدة ويتطلع لمقابلته في نيويورك، لافتًا إلى "تنظيم المنظمة مظاهرات كبيرة داعمة لنتنياهو، والحكومة الديمقراطية لدولة إسرائيل اليهودية".
وطالبت المنظمة، التي تأسست عام 1897، حكومة نتنياهو "بالمضي قدمًا في الإصلاح الذي يحسن الديمقراطية، وهو أمر ضروري للغاية. ويجب على إسرائيل أن تضع حدًا لهذه الديكتاتورية القضائية الاستبدادية"، مؤكدة أنه يجب على نتنياهو تجنب تقديم التنازلات للفلسطينيين، سواء بالاتفاق مع السعودية أو بدونه".
في حين أعربت منظمة "شعب واحد"، التي تجمع زعماء ورجال أعمال يعملون على تعزيز العلاقة بين إسرائيل ويهود الشتات، عن قلقها "العميق إزاء المحتوى والأسلوب التحريضي، الذي تبنته حركة الاحتجاج الإسرائيلية خلال زيارة رئيس الوزراء نتنياهو للولايات المتحدة".
وبينت المنظمة، وفقًا للصحيفة، أنه ليس لديها موقف فيما يتعلق بعملية ومضمون الإصلاح القانوني في إسرائيل، لكنها تحترم قدرة مواطني إسرائيل على صياغة سياسة بشأن هذه القضية الداخلية، لافتة إلى أنه "لا يمكننا أن نبقى صامتين عندما يتم تقويض أمن 9 ملايين مواطن إسرائيلي بسبب هذا النشاط على أراضي الولايات المتحدة".
وكانت المنظمة قد هاجمت الشعارات التي رفعها المحتجون ضد نتنياهو، مثل شعار رسالة "مرحبا بيبي" على سطح سجن "الكاتراز"، وشعار "لا تصدق رئيس الوزراء نتنياهو" على مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.
ونوهت إلى أن تلك الشعارات ليست أدوات مشروعة لإدارة الجدل الإسرائيلي الداخلي حول التوازنات والضوابط، مبينة أن تلك الشعارات التحريضية ضد نتنياهو "تثير مشاعر معادية لإسرائيل ومعادية للسامية في المجتمع الأمريكي وفي وسائل الإعلام العالمية".
المصدر: صحيفة "إسرائيل اليوم"