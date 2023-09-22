قبيل خطابه في الأمم المتحدة.. يهود أمريكا يُعبرون عن دعمهم لنتنياهو

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الجمعة، أن منظمات يهودية أمريكية بعثت رسائل دعم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل خطابه في الأمم المتحدة، محذرة من المظاهرات ضد نتنياهو، الذي تقود حكومته إصلاحًا قضائيًا لاقى رفضًا في الشارع الإسرائيلي.

وأكدت أن الرسائل التحريضية ضد نتنياهو من الممكن أن تؤدي إلى زيادة مستوى معاداة السامية وتعريض الجاليات اليهودية للخطر، داعية نتنياهو إلى تجاهل خطوط الاحتجاج ضده.