بلجيكا تعتقل 8 أشخاص بشبهة الإعداد "لاعتداءات إرهابية"

أعلنت النيابة العامة الفدرالية في بلجيكا، الثلاثاء، توقيف ثمانية أشخاص مساء الاثنين في إطار تحقيقين حول شبهات بالاعداد "لاعتداء إرهابي".

وأفاد مصدر قضائي بأن الموقوفين هم "شباب سلكوا طريق التطرف" وانخرطوا في الحركة المتشددة.

ولم تحدد الأهداف المحتملة حتى الآن. ويتمحور التحقيق على مخطط اعتداء في كلا الملفين اللذين ثمة روابط بينهما وفق النيابة العامة.

وحصلت خمس مداهمات في مولينبيك في منطقة بروكسل وأوبن في شرق البلاد وفي مناطق ناطقة بالهولندية في الشمال هي ميرسكيم وبورغهاوت ودورن في انتويرب (أنفير) في إطار الملف الأول الذي يجري التحقيق في هذه المدينة الأخيرة.