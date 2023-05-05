ردا على خطوة مماثلة من باكو.. إيران تطرد 4 دبلوماسيين أذريين

أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم الجمعة بأن إيران طردت أربعة دبلوماسيين من أذربيجان بعد شهر من خطوة مماثلة من باكو تسلط الضوء على تدهور العلاقات بين الجارتين.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل عن التحرك الذي جاء بعدما قالت أذربيجان في شهر أبريل/نيسان الماضي، إنها ستطرد أربعة دبلوماسيين إيرانيين بسبب ما وصفتها بأنها "أفعال استفزازية".

وكان تحسين باكو علاقاتها مع إسرائيل من أسباب التوتر، وبلغ الخلاف ذروته عندما فتحت باكو سفارة لها في إسرائيل في أواخر شهر مارس/آذار الماضي.