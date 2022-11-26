تراجع قبضة بوتين على حلفائه.. واتفاق "نتنياهو بن غفير" يؤجج التوترات
"هل تراجعت قبضة روسيا على حلفائها الإقليميين؟"، هكذا سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم السبت، على أزمة جديدة تواجهها موسكو في القوقاز بعدما ألمحت أرمينيا إلى تخليها عن أقوى شريك لها في المنطقة.
وتناولت الصحف أيضاً تقارير سلطت الضوء على الشأن الإسرائيلي في ضوء صفقة "خطيرة" بين رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة بنيامين نتنياهو، وزعيم اليمين المتطرف، إيتمار بن غفير، من شأنها أن يتولى الأخير حقيبة الأمن العام، الأمر الذي ينذر بتأجيج التوترات مع الفلسطينيين.
تراجع قبضة بوتين على الحلفاء
رأت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن قبضة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الحلفاء الإقليميين باتت ضعيفة مرة أخرى بعد "استياء" أرمينيا التي طلبت من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئاسة محادثات السلام مع أذربيجان.
وذكرت الصحيفة أن التحرك الأرميني يعد تحدياً جديداً لقبضة بوتين "الفضفاضة" على حلفاء روسيا الإقليميين في أعقاب الحرب الأوكرانية.
ويأتي تحليل الصحيفة بعد صورة تذكارية تلت قمة "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" التي عقدت الأربعاء في يريفان، حيث ابتعد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، عن بوتين الذي كان يقف إلى يساره.
وقالت الصحيفة إن الصورة هذه تسلط الضوء على هشاشة النفوذ الروسي في أعقاب الحرب.
وأضافت أن الغضب الأرميني ظهر أيضا في رفض باشينيان التوقيع على إعلان القمة، حيث انتقد الإخفاقات الأخيرة لـ"منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، التي تربط أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان باتفاقية دفاع مشترك.
وأعرب باشينيان عن إحباطه من عدم وجود استجابة لطلبه الرسمي للمنظمة بالتدخل نيابة عن أرمينيا بعد أن تعرضت بلاده لهجوم جديد عبر الحدود مع أذربيجان في سبتمبر.
وينخرط البلدان في صراع متقطع لمدة ثلاثة عقود حول ناغورنو كاراباخ، وهي منطقة معترف بها دوليًا كجزء من أذربيجان ولكنها تسيطر عليها إلى حد كبير غالبية السكان من أصل أرميني.
وقالت الصحيفة إن باشينيان قد "وبخ" ضمنيا نظيره الروسي خلال الاجتماع عندما صرح بأنه "من المحزن أن عضوية أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لم تردع أذربيجان عن الأعمال العدوانية"، في إشارة منه إلى أن روسيا تعد القوة العظمى في المنطقة.
وسعى باشينيان أمس الجمعة، إلى مشاركة فرنسا في المحاولة الأخيرة للبناء على وقف إطلاق النار الهش الحالي، مع المحادثات المقرر عقدها في 7 ديسمبر بالعاصمة البلجيكية، بروكسل.
ونقلت الصحيفة عن توم دي وال، الزميل البارز في مركز أبحاث "كارنيغي أوروبا" المتخصص في أوروبا الشرقية ومنطقة القوقاز، قوله إن القمة سلطت الضوء على الهشاشة المتزايدة لتأثير روسيا على جيرانها المباشرين "الذين من خلالهم يؤكد الكرملين قوته الناعمة".
وأضاف "وال" للصحيفة البريطانية: "من المفترض أن تكون منظمة معاهدة الأمن الجماعي منظمة دفاعية، لكن في ما يتعلق بأرمينيا، فإنها (روسيا) لم تف بالتزاماتها".
وجاءت انتقادات أرمينيا عقب التعليقات التي أدلى بها رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، والتي انتقد خلالها ضمنًا الحرب الروسية في أوكرانيا.
في سياق متصل، قال محلل آخر لـ"الغارديان" إن أرمينيا تحاول تنويع علاقاتها الخارجية في ضوء ضعف روسيا.
وأضاف المحلل: "الاعتماد على روسيا قاتل، لذلك تسعى يريفان (عاصمة أرمينيا) إلى التقارب مع تركيا، وتوثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وإيران والصين".
وتابع: "هذا نتيجة لنهج موسكو الفاتر تجاه أرمينيا، والأهم من ذلك كله موقف روسيا الضعيف في جنوب القوقاز نتيجة لحربها غير الناجحة على نحو متزايد في أوكرانيا".
وعن الاحتجاجات التي استقبلت بوتين خارج قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، دعا المتظاهرون الأرمن روسيا إلى مغادرة أوكرانيا.
وذكر المحلل للصحيفة: "تشير الاحتجاجات إلى تحول في تصور أرمينيا لروسيا. لقد أصبح عدم موثوقيتها كحليف ملموسًا. لطالما كانت المشاعر المعادية لروسيا حاضرة بين النخب السياسية في أرمينيا، لكنها تحولت الآن إلى استياء".
ورأت "الغارديان" أن الاحتجاجات أفادت باشينيان لأنها سمحت له بإظهار أن أرمينيا بحاجة إلى ضمانات ملموسة وليس مجرد وعود فارغة، لكنها أوضحت أن هذا لا يعني أن يريفان ستنسحب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
لماذا نجحت المساعدات الأمريكية مع أوكرانيا؟
وفي هذا الصدد، رأت مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية أن المساعدات العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في حربها ضد روسيا، قد حققت نجاحا ملموسا، لا سيما بالمقارنة مع التدخل العسكري الأمريكي "المشؤوم" في أفغانستان.
وأرجعت المجلة السبب وراء ذلك إلى عدم التدخل الأمريكي المباشر في الحرب الأوكرانية على غرار ما فعلته واشنطن في أفغانستان.
وذكرت أنه من خلال توفير أسلحة متقدمة ومعلومات استخباراتية موثوقة، سمحت الولايات المتحدة وحلفاؤها لأوكرانيا بإلحاق خسائر كبيرة بالقوات الروسية ودحر مكاسبها الإقليمية السابقة.
واستشهدت بتصريحات الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، التي قال فيها إن "الأوكرانيين لا يطلبون من أحد أن يقاتل من أجلهم. إنهم يقاتلون من أجل أنفسهم".
وأضاف ميلي: "إنهم يريدون فقط الوسائل للدفاع عن أنفسهم ضد الغزاة الروس".
وقالت المجلة إن الرد الأمريكي على الأزمة الأوكرانية لا يعد فقط أفضل طريقة لمساعدة كييف في تأمين استقلالها وإحباط بوتين، بل يقدم أيضاً نموذجًا لكيفية تحديد واشنطن لمشاركتها العسكرية الدولية.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن تراجع القوة الأمريكية قد تمت المبالغة فيه بشكل كبير في بعض الأوساط، فإن التدهور الاقتصادي للولايات المتحدة بالنسبة لبقية العالم حقيقي.
وتابعت: "أصبحت القوة الاقتصادية والقوة التكنولوجية أكثر تشتتًا حول العالم، وبمرور الوقت من المرجح أن تتبع القوة العسكرية نفس النمط".
وأردفت: "هذا هو أحد الأسباب التي تجعل تجنب التدخلات على الأرض أمرًا حتميًا أكثر من أي وقت مضى. كلما أقحمت الولايات المتحدة قواتها في صراع، أصبح التدخل أكثر تكلفة، وفي معظم الحالات، يأتي بنتائج عكسية".
واستطردت: "مثل هذه الصراعات هي أيضًا أكثر استقطابًا للمجتمع الأمريكي، كما يظهر تورط واشنطن في فيتنام والعراق وبدرجة أقل في أفغانستان".
وقالت "ذي أتلانتيك" إن الانسحاب الأمريكي "المخزي" من كابول في آب/أغسطس من العام الماضي، أدى إلى إنهاء أحد أكثر التدخلات التي أدت إلى نتائج عكسية وأكثرها إهدارًا للموارد والمعدات والأفراد أحياناً التي قدمتها الولايات المتحدة على الإطلاق.
وأضافت المجلة أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لم تساعد الأخيرة في مجاراة الروس فحسب، بل إنها ساعدت في تنشيط حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مثير للدهشة، وذلك في وقت كان فيه التحالف العسكري الغربي في حالة جمود تام قبل عام.
وتابعت: "تشير الاختلافات بين الأدوار الأمريكية في أوكرانيا وأفغانستان إلى قاعدة للمستقبل؛ حيث يجب على واشنطن تجنب القتال المباشر في الخارج إلى أقصى حد ممكن، ويجب أن تتدخل في الحروب فقط لدعم الشعوب والدول التي تريد القتال من أجل نفسها".
"اتفاق خطير" بين نتنياهو وبن غفير
وفي إسرائيل، ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أنه من المقرر أن يشغل زعيم اليمين المتطرف، إيتمار بن غفير، منصب وزير الأمن العام بموجب صفقة ائتلافية مع حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك في حكومة من المقرر أن تكون أكثر الحكومات يمينية في تاريخ البلاد.
وقالت الصحيفة إن بن غفير اليميني المتطرف، الذي أدين في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم جماعة تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية، سيكون تحت إمرته حقيبة أمنية موسعة ستشمل مسؤولية شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة.
وفور الإعلان عن الصفقة، قالت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية إن الاتفاق سيكون له "تأثير كارثي محتمل على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" ويعيق إحياء المفاوضات بين الجانبين.
وفي هذا الشأن، نقلت الصحيفة عن مايراف زونسزين، كبيرة المحللين الإسرائيليين في مجموعة الأزمات الدولية، قولها إن حقيبة بن غفير الأمنية الموسعة قد تكون "مغير قواعد اللعبة" في الضفة الغربية المحتلة التي تخضع للسيطرة الفعلية للجيش الإسرائيلي.
وفي مقابلة مع الصحيفة البريطانية، أضافت زونسزين أن إسرائيل تنقل بهدوء المزيد من السلطات التي كانت عادة تحتفظ بها وزارة الدفاع أو الجيش إلى الوزارات المدنية.
وتابعت أن منح بن غفير سلطة على شرطة الحدود في الضفة الغربية "هو شكل من أشكال طمس الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية (المحتلة)".
في السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن حازم قاسم، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تحكم غزة، قوله إن اتفاق بن غفير مع نتنياهو يعني أن الحكومة الجديدة في إسرائيل ستكون "أكثر فاشية وتطرفًا".
كما توقعت جماعة "الجهاد الاسلامي" مزيداً من التوترات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق، الذي يمنح بن غفير منصبًا في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، يأتي بعد أشهر من التوترات في الضفة الغربية المحتلة في أعقاب حملة عسكرية دامية شنها الجيش الإسرائيلي، وبعد أيام فقط من هجوم على محطتي حافلات في القدس أسفر عن مقتل طالب إسرائيلي كندي وإصابة 14 آخرين على الأقل.
وأوضحت أن حزب بن غفير سيتولى أيضاً الوزارات المسؤولة عن التنمية في منطقتي النقب والجليل، ووزارة التراث، وسيكون نائبا في وزارة الاقتصاد، وكذلك رئاسة لجنة الأمن العام في "الكنيست".
وقالت "الإندبندنت" إنه بصفته مستوطنًا يعيش في الضفة الغربية المحتلة، لطالما كان بن غفير (46 عاماً) معارضًا شرسًا للدولة الفلسطينية.
وأشارت إلى أنه خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، شوهد وهو يلوح ببندقية باتجاه المتظاهرين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.
وأضافت الصحيفة: "كما أنه يدعم صلاة اليهود في مجمع المسجد الأقصى، وهو موقع مشتعل مقدس لكل من المسلمين واليهود. وشهد الموقع اشتباكات متكررة بين زوار يهود ومسلمين تتحدى القواعد القائمة منذ عقود والتي تحظر صلاة غير المسلمين هناك".
ودفع صعود بن غفير، وفقاً للصحيفة، وزارة الخارجية الأمريكية إلى القول إن واشنطن تتوقع من جميع المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن يشاركوا قيم "مجتمع مفتوح وديموقراطي، بما في ذلك التسامح والاحترام للجميع في المجتمع المدني".