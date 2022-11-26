تراجع قبضة بوتين على حلفائه.. واتفاق "نتنياهو بن غفير" يؤجج التوترات

"هل تراجعت قبضة روسيا على حلفائها الإقليميين؟"، هكذا سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم السبت، على أزمة جديدة تواجهها موسكو في القوقاز بعدما ألمحت أرمينيا إلى تخليها عن أقوى شريك لها في المنطقة.

وتناولت الصحف أيضاً تقارير سلطت الضوء على الشأن الإسرائيلي في ضوء صفقة "خطيرة" بين رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة بنيامين نتنياهو، وزعيم اليمين المتطرف، إيتمار بن غفير، من شأنها أن يتولى الأخير حقيبة الأمن العام، الأمر الذي ينذر بتأجيج التوترات مع الفلسطينيين.

تراجع قبضة بوتين على الحلفاء

رأت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن قبضة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الحلفاء الإقليميين باتت ضعيفة مرة أخرى بعد "استياء" أرمينيا التي طلبت من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئاسة محادثات السلام مع أذربيجان.

وذكرت الصحيفة أن التحرك الأرميني يعد تحدياً جديداً لقبضة بوتين "الفضفاضة" على حلفاء روسيا الإقليميين في أعقاب الحرب الأوكرانية.

ويأتي تحليل الصحيفة بعد صورة تذكارية تلت قمة "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" التي عقدت الأربعاء في يريفان، حيث ابتعد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، عن بوتين الذي كان يقف إلى يساره.

وقالت الصحيفة إن الصورة هذه تسلط الضوء على هشاشة النفوذ الروسي في أعقاب الحرب.