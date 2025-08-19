8 سنوات سجنا بحق رجل أمريكي أقرّ بشحن أسلحة إلى كوريا الشمالية

قالت السلطات الأمريكية اليوم الثلاثاء إنه صدر حكم على رجل من ولاية كاليفورنيا بالسجن ثماني سنوات بعد اعترافه بشحن أسلحة وذخيرة إلى كوريا الشمالية، قال إنها ستستخدم في هجوم مفاجئ على كوريا الجنوبية.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في لوس أنجلوس، فإن شينجوا وين (42 عاما) جاء إلى الولايات المتحدة من الصين بتأشيرة طالب في عام 2012 وبقي في البلاد بشكل غير قانوني بعد انتهاء صلاحيتها.

وذكر البيان أنّ وين أقر بالذنب في يونيو/حزيران الماضي بتهمة التآمر لانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية وتهمة العمل كعميل غير قانوني لحكومة أجنبية. وقد صدر الحكم عليه أمس الاثنين.

وجاء في شكوى اتحادية أن وين قال للمحققين إنه قبل دخوله الولايات المتحدة، التقى بمسؤولين كوريين شماليين في سفارة في الصين، حيث أصدروا له تعليمات بشراء سلع للحكومة الكورية الشمالية. واعترف أيضا بأنه حاول شراء زي عسكري لتنكر الجنود الكوريين الشماليين من أجل الهجوم المفاجئ.

ولم تحدد السلطات في الشكوى أنواع الأسلحة التي تم تصديرها.