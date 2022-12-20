صحف عالمية: مخاوف من جرّ بيلاروسيا للحرب.. وقانون "حصانة" الجنود يثير الجدل في إسرائيل

أوردت صحف عالمية، صادرة اليوم الثلاثاء، تقارير تكشف عن مخاوف من أن الزيارة النادرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى بيلاروسيا، قد تجر الأخيرة إلى الحرب في أوكرانيا.

كما أبرزت الصحف "أول معركة إلكترونية مستدامة" بين موسكو وواشنطن.

وسلطت صحف أخرى الضوء على الشأن الإسرائيلي، وسط تقارير تتحدث عن قلق متزايد في مؤسسة الدفاع جراء قانون مثير للجدل يمنح جنود الجيش وأفراد الشرطة "حصانة" ضد التحقيقات والمحاكمات، ما قد يعرّضهم للمحكمة الجنائية الدولية.

"بيلاروسيا ليست للبيع"

أثارت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا، أمس، مخاوف من أنه قد يجر مينسك إلى الحرب في أوكرانيا، حيث أعلن الزعيم الروسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن المزيد من المناورات المشتركة، فيما تحذر كييف من غزو جديد محتمل من الشمال.

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن زعيمة المعارضة البيلاروسية سفياتلانا تسيخانوسكايا، قولها إن بلادها "ليست للبيع".