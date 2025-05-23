"الأكثر احترافية".. عراقجي يعلّق على الجولة 5 من المفاوضات النووية

أكد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أن جولة المفاوضات الخامسة بين إيران والولايات المتحدة كانت من أكثر الجولات احترافية، مشددًا على أن العملية التفاوضية لا تزال معقدة وتتطلب عقد جلسات إضافية لتجاوز العقبات والوصول إلى حلول عملية ومستدامة.

أخبار ذات علاقة إيران تؤكد "استمرار المفاوضات" بعد مغادرة المبعوث ويتكوف روما

وأوضح عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني عقب انتهاء الجولة الخامسة في روما أن المقترحات التي قدمها وزير خارجية عمان تمثل خطوة مهمة، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث في العواصم قبل استئناف الجولة القادمة من المفاوضات.

وكشف عراقجي عن تمسك إيران الكامل بمواقفها، وأن الجانب الأمريكي بات يمتلك الآن فهماً أوضح لمواقف طهران، مبيناً أن "وزير خارجية عمان قدم مقترحات مهمة لرفع العقبات، وقد تم الاتفاق على إجراء مزيد من الدراسات الفنية في العواصم بشأن هذه المقترحات"، معتبراً أن هذه الحلول قد تكون مفتاحاً لحل المفاوضات.

وأوضح عراقجي أن المفاوضات معقدة أكثر مما يمكن حله بعدد محدود من الجلسات القصيرة، وأن الاجتماعات القادمة ستشهد بحثاً أعمق للوصول إلى حلول قابلة للتقدم، مشيراً إلى أن الجولة التالية ستُعقد بعد استكمال دراسة مواقف الطرفين.

وختم عراقجي تصريحه بالقول "آمل أن نتمكن في جلسة أو جلستين قادمتين من التوصل إلى حلول تمكّن المفاوضات من إحراز تقدم".

وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البو سعيدي، مساء الجمعة، انتهاء الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، التي استضافتها العاصمة الإيطالية روما، مشيراً إلى تحقيق "قدر من التقدم" دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال في تدوينة عبر منصة "إكس" إن "الجولة الحالية شهدت بعض التقدم، لكنها لم تُفضِ إلى نتيجة حاسمة بعد"، مضيفاً: "نأمل في الأيام المقبلة أن نتمكن من توضيح القضايا المتبقية، لكي نواصل السير نحو الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق مستدام ومحترم".