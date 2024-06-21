إيران.. هل يهزم الإصلاحي الوحيد منافسيه المتشددين؟

يتكئ المرشح الإصلاحي والطبيب الجراح النائب في البرلمان الإيراني مسعود بزشكيان، على "صخرة صلبة وقوية" في ظل دعم جميع الأحزاب الإصلاحية والمعتدلة لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة لإلحاق الهزيمة بخصومه من التيار المتشدد.

وأعلن 15 حزباً من الإصلاحيين الليلة الماضية في بيان مشترك، عن دعم بزشكيان في الانتخابات الرئاسية التي وصفوها بـ"المصيرية والمهمة للجمهورية الإسلامية".

ويحاول مسعود بزشكيان (69 عاماً) كسب تأييد الناخبين المحبطين، خاصة بين جيل الشباب، ويحاول إقناعهم بأن الانتخابات الرئاسية مهمة، وأن نتيجة تصويت الأسبوع المقبل يمكن أن تحدث تغييراً من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وقام بزشكيان بالتركيز على القضايا التي تلامس الشعب الإيراني من خلال المناظرات والمقابلات التلفزيونية، كما أقحم خصومه من المرشحين المتشددين في قضايا مهمة ومصيرية مثل الملف النووي والمفاوضات مع الغرب والعقوبات وغيرها.

بزشكيان يسعى لجولة ثانية

ويقول "جهان بخش خانجاني" السياسي الإصلاحي لـ"إرم نيوز"، إنه "وفق استطلاعات الرأي الحكومية وغيرها يظهر أن المنافسة ستكون بين بزشكيان ومنافسيه من التيار المتشدد سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف"، وأن "الإصلاحيين ومرشحهم يعملون على أن تصل الانتخابات إلى جولة ثانية".