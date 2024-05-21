معاريف: حادث طائرة رئيسي يثير التكهنات و"الاغتيال" احتمال وارد

أثارت أنباء تحطم مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، موجة تكهنات في طهران وجميع أنحاء الشرق الأوسط، بشأن سبب الحادث، ابتداءً من عطل بسبب الظروف الجوية القاسية، وحتى عملية اغتيال في توقيت دقيق، وفق ما أوردته صحيفة "معاريف"، يوم الاثنين.

وقالت الصحيفة العبرية إنه مع انتشار أنباء تحطم مروحية رئيسي، بدأت التكهنات تتردد حول سبب الحادث.

وكان على متن طائرة الرئيس الإيراني، وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولان كبيران آخران.

وخلال عودة المسؤولين الأربعة من زيارة إلى أذربيجان، هبطت المروحية اضطراريًا، بحسب وصف وسائل الإعلام في إيران، قرب مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع أذربيجان، على بعد نحو 600 كيلومتر شمال غربي طهران.

وأشارت الصحيفة إلى أن "المعارضة الإيرانية تتساءل: من الذي لا يريد اغتيال رئيسي؟ وما هي التقديرات بشأن سبب سقوط المروحية؟".