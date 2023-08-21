"الغارديان": الجيش الياباني يتستر على التحرش الجنسي بين جنوده

وتابع أن "الأمر ظهر للعلن في 2021، عندما تقدمت المجندة رينا جونوي بشكوى زعمت فيها أنها تعرضت لتحرش جنسي متكرر من قبل العديد من الجنود، مما أجبرها على التخلي عن حياتها المهنية، بعد أن أسقطت وزارة الدفاع اليابانية القضية بدعوى أنه لا توجد أدلة كافية، وطالبت علنًا بإعادة التحقيق في شكواها، وهو ما دفع وزارة الدفاع في سبتمبر/أيلول 2022 إلى الإقرار بسوء معاملة جونوي واعتذروا منها. كما قدم أربعة من الجناة الخمسة اعتذارًا شخصيًا إليها، وأقالت الوزارة خمسة جنود في 2022 وعاقبت أربعة آخرين".

وحث التقرير وزارة الدفاع وقوات الدفاع الذاتي، التي تضم حوالي 230 ألف جندي، على "رفع مستوى الوعي بشأن المضايقات وتقييم كيفية تعامل المسؤولين في المناصب الإشرافية مع الشكاوى. وأنه لا ينبغي السماح بحدوث المضايقات؛ لأنها تسبب فقدان الثقة المتبادلة بين أفراد القوات المسلحة".

ووفقًا للتقرير، أكدت وزارة الدفاع اليابانية أنها "ستتخذ خطوات، بناءً على توصيات التقرير، لإنشاء دائرة مختصة لا تتسامح مع جميع أشكال التحرش وأي نوع من المضايقات".

المصدر: صحيفة "الغارديان"