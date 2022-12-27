أردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية الجديدة في تركيا إيريت ليليان
تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية الجديدة إيريت ليليان، في العاصمة أنقرة.
وكتب حساب إعلامي خاص بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تغريدة خاصة على "تويتر"، إن "السفيرة الإسرائيلية إيريت ليليان قدمت خطاب اعتمادها إلى رئيسنا في حفل الاستقبال الذي أقيم في المجمع الرئاسي".
وإيريت ليليان هي أول سفير لدى تل أبيب في أنقرة منذ العام 2018، حيث ظل المنصب شاغرا أربع سنوات بعد قطيعة دبلوماسية.
ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن "ليليان تتواجد في تركيا منذ أيام، الأمر الذي يُعتبر علامة جديدة وإضافية على التقارب بين البلدين".
وأوضحت الصحيفة، أن "السفيرة الجديدة قامت بدور أساس في تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، وكانت القائمة بالأعمال في السفارة الإسرائيلية لدى أنقرة منذ فبراير/شباط 2021".