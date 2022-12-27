أردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية الجديدة في تركيا إيريت ليليان

ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن "ليليان تتواجد في تركيا منذ أيام، الأمر الذي يُعتبر علامة جديدة وإضافية على التقارب بين البلدين".

وأوضحت الصحيفة، أن "السفيرة الجديدة قامت بدور أساس في تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، وكانت القائمة بالأعمال في السفارة الإسرائيلية لدى أنقرة منذ فبراير/شباط 2021".