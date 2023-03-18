تقرير: رهان أمريكي على النيجر للتصدي للتطرف ومحاصرة "فاغنر"

وبحسب التقرير، فإنّ "النيجر تُعدّ قاعدة عسكرية رئيسة للقوات الغربية في معركتها ضد المتشددين في منطقة الساحل الأفريقي".

وعقب لقاء مع الرئيس محمد بازوم، أعلن الوزير الأمريكي عن مساعدات إنسانية جديدة لمنطقة الساحل بمبلغ 150 مليون دولار، ليصل إجمالي هذه المساعدات إلى 233 مليون دولار لعام 2023.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي، إن "النيجر سارعت بالدفاع عن القيم الديمقراطية المهددة في الدول المجاورة"، في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو اللتين تقودهما قيادة عسكرية ناتجة عن عمليات انقلابية.

وقبل لقائه بالرئيس بازوم بدأ بلينكن زيارته بلقاء مع عدد من المتشددين الذين تراجعوا عن هذا النهج، وهم يستفيدون من برنامج إعادة الدمج الذي تموله الولايات المتحدة بما قيمته 20 مليون دولار.

وأوضحت "جون أفريك"، أنّ "النيجر، في السياق الإقليمي، أصبحت حليفًا أساسيًا لفرنسا في جهودها العسكرية في غرب أفريقيا، حيث يتمركز ألف جندي هناك، كما بنت الولايات المتحدة وشغّلت القاعدة الجوية 201 التي تستخدم لتسيير طائرات دون طيار لمهاجمة ومراقبة المتشددين".