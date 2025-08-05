ترامب: من المحتمل ألا أترشح للرئاسة مرة أخرى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد لا يترشح للرئاسة مجددا ردا على سؤال بهذا الشأن لكنه عاد وقال في وقت لاحق إنه يرغب في الترشح.

وتقتصر ولاية رؤساء الولايات المتحدة على فترتين رئاسيتين مدة كل منهما أربع سنوات، سواء كانتا فترتين متتاليتين أو غير متتاليتين، حسبما ينص التعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي.

وسبق أن زعم ترامب العام الماضي في مقابلة سابقة مع شبكة "إن بي سي"، أن "الكثير من الأمريكيين" يريدون منه الترشح لولاية ثالثة.

وقال مرة "أنا لا أمزح" فارضاً جدية كبيرة على الفكرة التي تتطلب تعديل دستور الولايات المتحدة.

وكان ترامب حقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق في الولايات المتحدة منذ أكثر من 130 عاما، عندما تمكن من العودة إلى البيت الأبيض لتولي الرئاسة مرة ثانية، بعد ولايته الأولى التي امتدت من 2016 إلى 2020.