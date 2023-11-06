مصادر تعلن ترشح بوتين لانتخابات الرئاسة 2024.. والكرملين ينفي

نقلت وكالة "رويترز" عن ستة مصادر قولها، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرَّر خوض الانتخابات الرئاسية في آذار/مارس، وهي خطوة ستبقيه في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.

وبلغ بوتين 71 عامًا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وفي وقت لاحق، نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتصريح حول قراره المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال بيسكوف لوكالة "ريا نوفستي" إن "بوتين لم يُدل بأي تصريحات بعد في هذا الشأن، ولم يتم الإعلان رسميًّا عن الحملة نفسها".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا في شهر مارس العام المقبل، وتعتبر هذه الانتخابات هي الأولى بعد تبني تعديلات دستورية عام 2020 تمنح لبوتين الحق في الترشح للانتخابات لدورتين إضافيتين أي الاستمرار في السلطة حتى عام 2036 في حال فوزه في الانتخابات عامي 2024 و2030.