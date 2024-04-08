روسيا.. اعتقال مطلوب دوليا بتهمة قطع رأسي جنديين
اعتقلت الشرطة الروسية مواطنا أجنبيا في مقاطعة إركوتسك بسيبيريا، كان على قائمة المطلوبين للإنتربول بتهمة قتل جنديين في بلاده عام 1997.
وكان الرجل المحتجز عضواً في عصابة مسلحة على مدى عدة سنوات، وشارك مع أقاربه في قتل عسكريين مكلفين بالبحث عن ابن عمه الهارب من الجيش، وتم استدراج الجنديين إلى منزل، حيث احتجزا مقيدين لبعض الوقت، قبل أن يتم قطع رأسيهما.
وتم فتح قضية جنائية بالقتل العمد بحق الرجل في بلاده، إلا أنه تمكن من الفرار، وفي فبراير/ شباط 2024 قام الإنتربول بإدراج اسمه في قائمة المطلوبين دوليا، وفقا لبيان لوزارة الداخلية الروسية.
وأضاف البيان: "تم اعتقال الرجل من قبل ضباط الشرطة والحرس الوطني الروسي بالقرب من إحدى محطات الوقود في مدينة إركوتسك، وثبت أن الشخص المطلوب كان متواجدا في روسيا خلافا لقوانين الهجرة".
وذكر البيان أن المتهم يبقى قيد الاحتجاز بانتظار البت في مسألة تسليمه إلى وطنه.