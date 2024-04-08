روسيا.. اعتقال مطلوب دوليا بتهمة قطع رأسي جنديين

اعتقلت الشرطة الروسية مواطنا أجنبيا في مقاطعة إركوتسك بسيبيريا، كان على قائمة المطلوبين للإنتربول بتهمة قتل جنديين في بلاده عام 1997.

وكان الرجل المحتجز عضواً في عصابة مسلحة على مدى عدة سنوات، وشارك مع أقاربه في قتل عسكريين مكلفين بالبحث عن ابن عمه الهارب من الجيش، وتم استدراج الجنديين إلى منزل، حيث احتجزا مقيدين لبعض الوقت، قبل أن يتم قطع رأسيهما.