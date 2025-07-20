سارة نتنياهو تتهم ناشطة بتقديم معلومات شخصية عنها لإيران

اتهمت سارة، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناشطة معارضة تُدعى نافا روزوليو، بتقديم معلومات دقيقة عنها لإيران بهدف تهديد حياتها، وذلك في سلسلة تدوينات نشرتها الناشطة في إطار الاحتجاجات ضد الحكومة.

وجاءت هذه الاتهامات في استئناف قدمته سارة نتنياهو إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد أن ألغت المحكمة المركزية في تل أبيب أمرًا قضائيًا سابقًا كانت قد حصلت عليه لمنع روزوليو من الاقتراب منها أو الاحتجاج ضدها.

وفي الالتماس الجديد، الذي نقل تفاصيله موقع "بحداري حريديم" العبري، قالت سارة إن قرار المحكمة المركزية "يهدد حياتها ويخدم إيران"، مطالبة بفرض قيود على الناشطة لمنع ما وصفته بـ"المضايقات والتهديدات المستمرة".

وبحسب تقرير نشره موقع صحيفة "هاعين شافيئت" العبرية، فإن سارة نتنياهو لاحقت روزوليو قضائيًا بسبب منشورات تناولت مظاهرات واحتجاجات ضدها، شملت تنظيم وقفات أمام أماكن خاصة مثل صالون الحلاقة الذي ترتاده، ونشر بيانات شخصية مثل صور لأمتعتها وتذكرة سفرها.

وادعت سارة، في استئنافها، أن إلغاء الحكم السابق أثار قلقًا عامًا بشأن دوافع سياسية داخل الجهاز القضائي، واعتبرت أن ما يجري "يتجاوز حدود الاحتجاج المشروع إلى مستوى تعريض حياتها للخطر".

ووفق ما جاء في الدعوى، استندت سارة إلى تقرير نشره موقع "ICE" الإسرائيلي، تحدث عن تهديدات مزعومة من إيران، قالت إنها جاءت عقب نشر معلومات حساسة عنها، بما في ذلك موقعها الجغرافي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل روزوليو.