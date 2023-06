ما بين "تيتانيك" و"تيتان".. 111 عاماً وملايين الأسرار

7- في عام 1898 كتب المؤلف الأمريكي مورغان روبرتسون رواية خيالية باسم (العبث futility)، وتدور قصتها حول اصطدام أضخم سفينة في الكون بجبل جليدي وغرقها في المحيط الأطلسي في ليلة باردة بشهر أبريل.

8- سفينة Titanic العملاقة كانت حلماً للكثيرين، فلم يتوقع أحد غرقها، ولذا جاء الفيلم مكتملاً فنياً ودرامياً من وجهة نظر صانعي الأفلام، وجنى ملايين الدولارات، فضلاً عن جوائز الأوسكار، ومازال الحديث عنه مستمراً رغم إنتاجه عام 1997.

9- خلق الفيلم، إثر عرضه، ضجة في مجرى الرأي العام وخاصة لدى الشباب وساهم في تغيير مفاهيم عدة تتعلق بالحب والتضحية والرومانسية والإنسانية، وفقاً لدراسات بحثية عديدة، رغم عدم تأكيد وجود قصة حب على متن السفينة الأصلية ين "جاك" و"روز" وموت البطل في النهاية غرقاً.

10- مشاهد سينمائية خالدة بقيت راسخة في الأذهان، مثل سقوط كثير من الركاب وطاقم السفينة في الماء مع بدء الجزء الأمامي بالغرق، وسقوط المدخنة الضخمة، وإطفاء أنوار السفينة، وشطرها إلى نصفين، وعزف الفرقة الموسيقية في آخر لحظاتها، ومقاومة الغرق في المياه الجليدية، والمشهد الرومانسي بين بطلي الفيلم، دون أن ننسى الأغنية التي اشتُهرت بسبب الفيلم (My Heart Will Go On) وهي للفنانة سيلين ديون.