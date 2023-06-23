ما بين "تيتانيك" و"تيتان".. 111 عاماً وملايين الأسرار

تعيد حادثة غرق الغواصة "تيتان"، إلى الأذهان، القصة الحقيقية لسفينة "تيتانيك" وتفاصيلها المؤلمة، رغم مرور 111 عاماً على غرقها.

قصة تيتانيك ربما كانت ستبقى "عادية" وتُضاف إلى ملايين الكوارث في العالم و"تمر مرور الكرام"، لو لم يخلّدها المخرج العالمي جيمس كاميرون سينمائياً.

وتعرضت تيتان لانفجار داخلي قتل ركابها الخمسة، إثر رحلتها المأساوية، منذ أيام، ثم فقدانها، فالعثور عليها قرب موقع السفينة المستهدفة تيتانيك، وفقاً لخفر السواحل الأمريكي، لتمثل هذه الرحلة الاستكشافية لحطام تيتانيك مغامرة سياحية تتقاضى عنها شركة "أوشان غيت إكسبيديشن" 250 ألف دولار عن الشخص الواحد.

ولكن سفينة تيتانيك تحمل في طياتها ملايين الأسرار التي تجعل من سردها متعةً جيلاً بعد جيل، رغم أنها غرقت في 15 أبريل 1912، في أول رحلة لها إثر اصطدامها بجبل جليدي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص، وكان من المقرر أن تبحر من لندن إلى نيويورك.

وهنا ملخص لـ10 أسرار عن تيتانيك وخباياها الخطيرة والخفية التي لا يعرفها الكثيرون، ومقاربة ذلك ببعض المعلومات عن الفيلم السينمائي الشهير.