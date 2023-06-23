ما بين "تيتانيك" و"تيتان".. 111 عاماً وملايين الأسرار
تعيد حادثة غرق الغواصة "تيتان"، إلى الأذهان، القصة الحقيقية لسفينة "تيتانيك" وتفاصيلها المؤلمة، رغم مرور 111 عاماً على غرقها.
قصة تيتانيك ربما كانت ستبقى "عادية" وتُضاف إلى ملايين الكوارث في العالم و"تمر مرور الكرام"، لو لم يخلّدها المخرج العالمي جيمس كاميرون سينمائياً.
وتعرضت تيتان لانفجار داخلي قتل ركابها الخمسة، إثر رحلتها المأساوية، منذ أيام، ثم فقدانها، فالعثور عليها قرب موقع السفينة المستهدفة تيتانيك، وفقاً لخفر السواحل الأمريكي، لتمثل هذه الرحلة الاستكشافية لحطام تيتانيك مغامرة سياحية تتقاضى عنها شركة "أوشان غيت إكسبيديشن" 250 ألف دولار عن الشخص الواحد.
ولكن سفينة تيتانيك تحمل في طياتها ملايين الأسرار التي تجعل من سردها متعةً جيلاً بعد جيل، رغم أنها غرقت في 15 أبريل 1912، في أول رحلة لها إثر اصطدامها بجبل جليدي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص، وكان من المقرر أن تبحر من لندن إلى نيويورك.
وهنا ملخص لـ10 أسرار عن تيتانيك وخباياها الخطيرة والخفية التي لا يعرفها الكثيرون، ومقاربة ذلك ببعض المعلومات عن الفيلم السينمائي الشهير.
1- قوارب النجاة لم تكن كافية لنقل أكثر من نصف ركاب السفينة.. وبعد إنزال القوارب تم تحميل الأطفال والنساء فقط، وكانت العملية صعبة جداً ويسودها التنظيم والإذن المسبق.
2- كان أثرياء العالم على متن السفينة، ومنهم الكونيل جوب جاكوب، حفيد عائلة آستور الإنجليزية الشهيرة بتجارة الفراء والفنادق العالمية، وأزيدور ستروس، مالك أكبر مجمع تجاري في العالم (ميكيز)، وتشارلز هايز، رئيس مجموعة الشاحنات الكندية.
3-وهؤلاء الأثرياء تخلّفوا عن الرحلة: ميلتون هيرشي، مؤسس شركة هيرشي للشوكولاتة، وثيودور دريزر، روائي أمريكي وصحافي، وهنري كلاي، أحد الصناعيين الأمريكيين، وجون بيربونت مورجان، جامع تحف وممول ومصرفي أمريكي، وإدغار سيلوين، شخصية بارزة في المسرح والسينما الأمريكية.
4- خلت السفينة من القطط، حيث كانت ترمز لجلب الحظ السعيد وتُستخدم للسيطرة على القوارض.
5- بعض المراقبين سيّسوا غرق السفينة وربطو ذلك بقرار حرب بين إنكلترا وألمانيا، قائلين إن القوات الألمانية بعثت غواصاتها إلى المحيط الهادئ عام 1910، إبان الحرب العالمية الأولى.
6- كان على متن السفينة العشرات من المسافرين العرب، قسم كبير منهم لبنانيون، ومنهم المصري حمد حسب، واللبناني ناصيف قاسم أبي المنى.
7- في عام 1898 كتب المؤلف الأمريكي مورغان روبرتسون رواية خيالية باسم (العبث futility)، وتدور قصتها حول اصطدام أضخم سفينة في الكون بجبل جليدي وغرقها في المحيط الأطلسي في ليلة باردة بشهر أبريل.
8- سفينة Titanic العملاقة كانت حلماً للكثيرين، فلم يتوقع أحد غرقها، ولذا جاء الفيلم مكتملاً فنياً ودرامياً من وجهة نظر صانعي الأفلام، وجنى ملايين الدولارات، فضلاً عن جوائز الأوسكار، ومازال الحديث عنه مستمراً رغم إنتاجه عام 1997.
9- خلق الفيلم، إثر عرضه، ضجة في مجرى الرأي العام وخاصة لدى الشباب وساهم في تغيير مفاهيم عدة تتعلق بالحب والتضحية والرومانسية والإنسانية، وفقاً لدراسات بحثية عديدة، رغم عدم تأكيد وجود قصة حب على متن السفينة الأصلية ين "جاك" و"روز" وموت البطل في النهاية غرقاً.
10- مشاهد سينمائية خالدة بقيت راسخة في الأذهان، مثل سقوط كثير من الركاب وطاقم السفينة في الماء مع بدء الجزء الأمامي بالغرق، وسقوط المدخنة الضخمة، وإطفاء أنوار السفينة، وشطرها إلى نصفين، وعزف الفرقة الموسيقية في آخر لحظاتها، ومقاومة الغرق في المياه الجليدية، والمشهد الرومانسي بين بطلي الفيلم، دون أن ننسى الأغنية التي اشتُهرت بسبب الفيلم (My Heart Will Go On) وهي للفنانة سيلين ديون.