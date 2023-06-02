أمريكا مستعدة لمحادثات مع روسيا والصين بشأن الأسلحة النووية "دون شروط"
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة مستعدة للإبقاء على الحد المتفق عليه للرؤوس الحربية النووية بموجب معاهدة تعود إلى فترة الحرب الباردة طالما فعلت روسيا ذلك، وكذلك للتفاوض بشأن معاهدات جديدة مع موسكو وبكين.
وقال ساليفان: "نحن على استعداد للالتزام بالحدود الوسطى طالما فعلت روسيا ذلك"، في إشارة إلى سقف الرؤوس الحربية المحدد في معاهدة "ستارت" الجديدة.
ودعا موسكو إلى الدخول في محادثات لتبني معاهدة جديدة تحل محل معاهدة ستارت الجديدة التي تنتهي في 2026، وقال: "نحن مستعدون أيضًا لإشراك الصين من دون شروط مسبقة".
وفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن أي التزام أمريكي بنزع السلاح النووي في المستقبل سيعتمد على الصين، بينما أكد أن واشنطن مازالت تتتبع ما تفعله روسيا.
وقال في مقابلة مع الصحافة: "سنكون مستعدين لاحترام القيود والمشاركة في نظام للحد من التسلح بعد عام 2026 لكن المتغير الرئيسي سيكون طبيعة مبادلاتنا مع الصين حتى ذلك الحين".
جاء هذا التصريح قبل خطاب ألقاه الجمعة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان حول نزع السلاح النووي.
ووفقًا للمسؤول الكبير الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن الولايات المتحدة مازالت تتتبع روسيا، التي علقت مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" لنزع السلاح النووي، وهي الاتفاقية الثنائية الأخيرة من نوعها التي تربط بين البلدين وينتهي العمل بها في 2026.
وأكد المصدر أن الولايات المتحدة "منفتحة" على حوار "غير مشروط" مع موسكو حول مسألة التسلح النووي، موضحا أن الأمريكيين يسعون دائما للحصول من الروس على "مستوى معين من المعاملة بالمثل".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس الخميس عن "إجراءات مضادة" ردا على قرار روسيا تعليق مشاركتها في المعاهدة، لذلك ستقيد الولايات المتحدة تقاسم المعلومات مع روسيا بشأن ترسانتها النووية.
ترسانة صينية
وفيما يتعلق بالمسائل النووية كما هي الحال بالنسبة لبقية نشاطها الدبلوماسي، تركز الولايات المتحدة في المقام الأول على الصين التي تطور ترسانتها بسرعة، كما ذكر المسؤول الكبير.
وشدد على أن "حجم ترسانتها وطبيعة قوتها والتطورات الأخرى في سياستها ستؤثر على موقفنا في المستقبل".
وستكون لذلك تداعيات على تموضع روسيا الذي بدوره سينعكس على فرنسا وبريطانيا، مؤكدا أن "كل شيء مترابط للغاية".
وأكد أن إدارة بايدن على الرغم من افتراضها منطق التنافس مع الصين أشارت لبكين إلى "استعدادها" و"اهتمامها" بالنقاشات المتعلقة بالتسلح النووي.
والعلاقات متوترة جداً بين القوتين العظميين رغم آمال "التحسن" التي أعرب عنها مؤخرًا الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ورفضت الصين مؤخرًا دعوة الولايات المتحدة لعقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين.
وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (Sipri) تمتلك الصين ترسانة من 350 رأسًا نوويًا - بينما تمتلك روسيا (4477) والولايات المتحدة (3708).
لكن بكين قد يكون لديها 1500 بحلول عام 2035 ، كما توقع تقرير وزارة الدفاع الأمريكية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.