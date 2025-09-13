"العمدة المحتمل" لبلدية نيويورك زهران ممداني يتوعد باعتقال نتنياهو

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن المرشح الديمقراطي لانتخابات بلدية نيويورك، زهران ممداني، قوله إنه يتعهد، في حال فوزه، باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار المدينة.

وبحسب الصحيفة، أكد ممداني، أنه سيقوم بإصدار أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسيعطي توجيهاته لإدارة شرطة نيويورك لتنفيذ أمر الاعتقال إذا دخل نتنياهو إلى المدينة عندما يتولى رئاستها.

وتوقعت "نيويورك تايمز"، أن يثير هذا الوعد من زهران ممداني ردود فعل قوية في مدينة نيويورك التي تضم واحدة من أكبر الجاليات اليهودية خارج إسرائيل.

يشار إلى أن ممداني، المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية، قد حظي بدعم كبير في حملته الانتخابية، حيث تصدر منافسيه في حجم التبرعات التي جمعها خلال شهر أغسطس الماضي، وفقًا لتقرير سابق نشرته صحيفة ذا هيل.