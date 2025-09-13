logo
العالم

"العمدة المحتمل" لبلدية نيويورك زهران ممداني يتوعد باعتقال نتنياهو

"العمدة المحتمل" لبلدية نيويورك زهران ممداني يتوعد باعتقال نتنياهو
زهران ممدانيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن المرشح الديمقراطي لانتخابات بلدية نيويورك، زهران ممداني، قوله إنه يتعهد، في حال فوزه، باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار المدينة.

أخبار ذات علاقة

ظهران ممداني

انتخابات الديمقراطيين.. مسلم يفوز بتمهيدية رئاسة بلدية نيويورك

وبحسب الصحيفة، أكد ممداني، أنه سيقوم بإصدار أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسيعطي توجيهاته لإدارة شرطة نيويورك لتنفيذ أمر الاعتقال إذا دخل نتنياهو إلى المدينة عندما يتولى رئاستها.

وتوقعت "نيويورك تايمز"، أن يثير هذا الوعد من زهران ممداني ردود فعل قوية في مدينة نيويورك التي تضم واحدة من أكبر الجاليات اليهودية خارج إسرائيل.

أخبار ذات علاقة

مدينة نيويورك

بسبب "التواطؤ" مع ترامب.. دعوات لاستقالة رئيس بلدية نيويورك

يشار إلى أن ممداني، المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية، قد حظي بدعم كبير في حملته الانتخابية، حيث تصدر منافسيه في حجم التبرعات التي جمعها خلال شهر أغسطس الماضي، وفقًا لتقرير سابق نشرته صحيفة ذا هيل.

أخبار ذات علاقة

المرشح لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني

زهران ممداني يتعهد بأن يكون "أسوأ كوابيس ترامب" (فيديو)

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC