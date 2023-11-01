قبرص تكثف جهودها لفتح ممر بحري لنقل مساعدات إنسانية إلى غزة
أعلنت قبرص، اليوم الثلاثاء، أنها تكثف جهودها للحصول على دعم ملموس من أجل فتح ممر بحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأثار الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس المسألة مع قادة الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، وقال إنه سيبحثها لاحقًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وقال خريستودوليدس إن "قبرص مستعدة للمساهمة في إنشاء ممر بحري من الموانئ القبرصية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وأضاف: "اليوم سأتحدث مرة أخرى مع رئيس وزراء إسرائيل وكذلك مع رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة؛ لمعرفة كيف نمضي في تطبيق هذه المبادرة من جانب جمهورية قبرص".
وأكد أن قبرص- أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة، "مستعدة للعب دور مهم".
وتعتبر قبرص أن قربها من غزة، حوالي 370 كلم شمال غرب، وعلاقاتها الدبلوماسية الجيدة مع الدول العربية المجاورة وإسرائيل، تجعلها نقطة انطلاق مثالية لنقل المساعدات.
وفي الأيام الماضية، زار وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس الأردن ورام الله، حيث مقر السلطة الفلسطينية.
وأضاف الرئيس القبرصي: "في هذا الوقت حين تكون هناك أزمة، يوجد دور لجمهورية قبرص للعبه، وهذا ما نحاول تحقيقه من خلال مبادراتنا".
والتفاصيل اللوجستية للممر البحري وكيفية تأمينه هي قضايا لا يزال يجب الاتفاق عليها.
وشكلّت قبرص أيضا نقطة عبور للرعايا الأجانب الذين تم إجلاؤهم من إسرائيل منذُ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حين شنت حماس هجوماً غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون، وتم أيضا أخذ 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن عدد القتلى وصل إلى 8525 شخصا في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ هجوم حماس، بينهم 3542 طفلا.