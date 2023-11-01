قبرص تكثف جهودها لفتح ممر بحري لنقل مساعدات إنسانية إلى غزة

أعلنت قبرص، اليوم الثلاثاء، أنها تكثف جهودها للحصول على دعم ملموس من أجل فتح ممر بحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأثار الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس المسألة مع قادة الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، وقال إنه سيبحثها لاحقًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال خريستودوليدس إن "قبرص مستعدة للمساهمة في إنشاء ممر بحري من الموانئ القبرصية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".