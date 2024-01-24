إسبانيا تتعهّد بتدريب الجيش الأوكراني على أنظمة باتريوت

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أنها ستدرّب الجيش الأوكراني على أنظمة "باتريوت"، وأنظمة "NASAMS" و"Hawk" المضادة للطائرات، وإزالة الألغام تحت الماء، وفقًا لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، خلال الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا، إن بلادها "ستواصل نشاطها الكبير" في هذه القضية، بعد أن درّبت أكثر من 35.000 جندي أوكراني.

وبحسب الصحيفة، فقد سلّطت روبلز الضوء على أرقام التحالفات المتخصصة المتعددة الجنسيات باعتبارها "طريقة جيدة لتنسيق الدعم لأوكرانيا على المدى الطويل".