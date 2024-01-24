إسبانيا تتعهّد بتدريب الجيش الأوكراني على أنظمة باتريوت
أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أنها ستدرّب الجيش الأوكراني على أنظمة "باتريوت"، وأنظمة "NASAMS" و"Hawk" المضادة للطائرات، وإزالة الألغام تحت الماء، وفقًا لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.
وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، خلال الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا، إن بلادها "ستواصل نشاطها الكبير" في هذه القضية، بعد أن درّبت أكثر من 35.000 جندي أوكراني.
وبحسب الصحيفة، فقد سلّطت روبلز الضوء على أرقام التحالفات المتخصصة المتعددة الجنسيات باعتبارها "طريقة جيدة لتنسيق الدعم لأوكرانيا على المدى الطويل".
وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا تخطّط للمساهمة في الدعم المتعلق بالأمن البحري، والمدفعية الميدانية، والدفاع البري المضاد للطائرات، وتكنولوجيا المعلومات وإزالة الألغام.
كما لفتت الصحيفة إلى أن مسؤول الدول والمنظمات الحاضرة في الاجتماع قد أكد التزام إسبانيا "الثابت" بدعم أوكرانيا "طالما كان ذلك ضروريا".
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الاجتماع تم بتقنية الاتصال المرئي، وحضره وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، الذي أطلع المشاركين على الوضع في ساحة المعركة، والاحتياجات على المدى القريب.