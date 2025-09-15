بعد "ضربة قطر".. ترامب يقدم لنتنياهو "نصيحة" بشأن الهجمات الإسرائيلية

أسدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نصيحة بعد الهجوم الفاشل على الدوحة الذي أسمته إسرائيل "قمة النار".

وأدلى ترامب بتصريحات حذرة أمام الصحفيين، بشأن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال ترامب للصحفيين إن "قطر حليف رائع جدا. لذا على اسرائيل والآخرين أن يكونوا حذرين. عندما نهاجم الناس، علينا أن نتوخى الحذر".

وأضاف: "طريقة مواجهة حماس تعود لإسرائيل، لكن عليها أن تكون حذرة، على إسرائيل أن تكون حذرة وتفكر مليا في من ستهاجمه".

وكان ترامب انتقد إسرائيل في بادئ الأمر بسبب الضربة غير المسبوقة التي شنتها، الثلاثاء، على الدوحة، حيث كان مفاوضون يعملون من أجل التوصل إلى هدنة في غزة.

ومع ذلك أكد دبلوماسيون أمريكيون أن الهجوم لن يؤثر على العلاقات مع إسرائيل.

وحضّ رئيس الوزراء القطري المجتمع الدولي الأحد على وقف "الكيل بالمعايير المزدوجة"، داعياً خلال اجتماع تحضيري للقمة العربية الإسلامية في الدوحة، الاثنين، إلى معاقبة إسرائيل على جرائمها.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 5 من عناصر "حماس" وأحد أفراد قوات الأمن القطرية.