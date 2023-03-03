زاخاروفا تعلق على اللقاء "الخاطف" بين لافروف وبلينكن
كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الجمعة، حقيقة ما إذا كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أثار موضوع بول ويلان، العنصر السابق في المارينز الأمريكي والمحتجز في روسيا، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس، في قمة مجموعة العشرين بالهند.
وقالت زاخاروفا عبر قناتها في تيليغرام: "أوه، كم هو مثير للاهتمام! تأكدت من لافروف ما إذا كان بلينكن أثار موضوع ويلان أمس؛ اتضح أن وزير الخارجية الأمريكي لم يتطرق لهذا الموضوع".
وأضافت: "كل ما قالته وزارة الخارجية أمس عن إعراب بلينكن لنظيره الروسي عن قلق الولايات المتحدة بشأن وضع مواطنها كذبة.. سلوك الإدارة الأمريكية لا يُصدق".
وجرى، يوم أمس، لقاء مقتضب بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماع لمجموعة الدول العشرين في نيودلهي.
ويعد هذا أول لقاء مباشر بين واشنطن وموسكو بهذا المستوى الرفيع منذ بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا قبل عام.
وقضت محكمة روسية بسجن الأمريكي بول ويلان، 16 عاما، مع الأعمال الشاقة بتهمة التجسس، بعد أن ألقي القبض عليه في فندق بموسكو، وبحوزته وحدة تخزين إلكترونية، يقول مسؤولون أمنيون إنها تحتوي على أسرار دولة.