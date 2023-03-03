زاخاروفا تعلق على اللقاء "الخاطف" بين لافروف وبلينكن

كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الجمعة، حقيقة ما إذا كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أثار موضوع بول ويلان، العنصر السابق في المارينز الأمريكي والمحتجز في روسيا، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس، في قمة مجموعة العشرين بالهند.

وقالت زاخاروفا عبر قناتها في تيليغرام: "أوه، كم هو مثير للاهتمام! تأكدت من لافروف ما إذا كان بلينكن أثار موضوع ويلان أمس؛ اتضح أن وزير الخارجية الأمريكي لم يتطرق لهذا الموضوع".

وأضافت: "كل ما قالته وزارة الخارجية أمس عن إعراب بلينكن لنظيره الروسي عن قلق الولايات المتحدة بشأن وضع مواطنها كذبة.. سلوك الإدارة الأمريكية لا يُصدق".