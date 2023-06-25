بوتين: أمنح "العملية الخاصة" بأوكرانيا "أولوية قصوى"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، إنه على "تواصل دائم مع مسؤولي وزارة الدفاع"، مضيفًا أن بلاده لا تزال واثقة في نجاح خططها المتعلقة "بالعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وأكد بوتين، أنه يمنح ما تسميه بلاده عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا "أولوية قصوى"، وأنه "يبدأ يومه وينهيه بهذا الأمر".

وشدَّد على أن "روسيا واثقة من تحقيق جميع خططها ومهامها المتعلقة بالعمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

تأتي تصريحات بوتين هذه، بعد يوم دراماتيكي شهدته روسيا إثر إعلان قوات فاغنر زحفها نحو العاصمة موسكو لإسقاط القيادة العسكرية في البلاد.

ومساء السبت، أعلنت روسيا البيضاء أن رئيسها ألكسندر لوكاشينكو، توسَّط في التوصُّل لاتفاق لوقف التصعيد من جانب مقاتلي فاغنر في روسيا بعد حصوله على موافقة بوتين مقابل ضمانات لسلامتهم.

ولم يتطرَّق بوتين في حديثه اليوم، إلى الاتفاق مع قائد فاغنر.