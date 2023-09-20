نتنياهو لبايدن: يمكننا التوصل لسلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إنه من الممكن أن تتوصل إسرائيل والسعودية لاتفاق سلام تاريخي.

جاء ذلك خلال لقاء نتنياهو الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وحاول نتنياهو طمأنة الرئيس الأمريكي حيال التعديلات القضائية الأخيرة، والتي ترى واشنطن أنها تحد من صلاحيات المحكمة العليا، وتثير مخاوف حيال السيطرة الحكومية على السلطة القضائية.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي الالتزام الأمريكي حيال دعم إسرائيل، مشيرا إلى أنه التزام "صلب لا يلين"، على حد تعبيره.

وقبيل اللقاء، أكد بايدن أنه سيناقش مع نتنياهو ملف حل الدولتين، إضافة إلى ملفات أخرى متعلقة بالداخل الإسرائيلي، وخارجية متعلقة بالملف الإيراني، ومحاولة التوصل لاتفاق مع السعودية.