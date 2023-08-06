حريق "هائل" يلتهم 60 كيلومتراً من غابات وسط البرتغال

التهم حريق كبير في البرتغال مساحةً تقدر بنحو 60 كيلومتراً مربعاً من الغابات والشجيرات، ووصل الدخان الناجم عنه إلى مزار فاطمة حيث تجمع مئات الآلاف من الزائرين لرؤية البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، السبت.

وشارك أكثر من 1100 من رجال الإطفاء و14 طائرة تحمل المياه، في جهود للسيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع في منطقة كاستيلو برانكو بوسط البرتغال، فيما قالت سلطات الحماية المدنية إن الطقس الحار والرياح القوية سيجعلان من الصعب إخماد الحريق قبل عدة أيام.

وأجلَت السلطات البرتغالية نحو 100 شخص من ساكني القرى احترازياً، لكن قائد الدفاع المدني جودي راتو قال للصحفيين إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في المنازل بسبب الحريق.

وأضاف أن الحريق الذي اندلع بعد ظهر الجمعة في منطقة نائية سيتطلب "بضعة أيام من العمل" لاحتوائه، لأن الأرض بها الكثير من المواد القابلة للاحتراق.

وتوقعت وكالة الأرصاد البرتغالية الحكومية أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، اليوم الأحد في كاستيلو برانكو، ارتفاعا من 38 درجة يوم السبت.

كما أصدرت تحذيرا باللون الأحمر من ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة لشبونة، التي تقع على بعد 200 كيلومتر إلى الجنوب الغربي، إذ يُتوقع أن تصل إلى 41 درجة مئوية في اليوم الأخير من زيارة البابا.