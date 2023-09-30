حريق هائل في خط أنابيب نفط غرب أوكرانيا

وقالت خدمة الطوارئ الأوكرانية، السبت، إنه "في الساعة الخامسة مساء (14,00 ت غ) انفجر خط أنابيب نفط (قطره 150 ملم) قرب قرية ستريمبا في منطقة نادفيرنا"، مشيرة إلى أن الحادث أدى إلى تسرب نفطي على مساحة 100 متر مربع.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى وقوع انفجار قوي.