إذا زَوّدتْ روسيا بها.. هل تُغير صواريخ إيران الباليستية مجرى حرب أوكرانيا؟

قال تقرير إخباري، يوم الجمعة، إن إرسال إيران لطائرات دون طيار لروسيا، لن يكون له تأثير على مجرى الحرب في أوكرانيا، لكنها حذرت من أن تزويد موسكو بصواريخ باليستية قد يغير الحسابات.

وذكر التقرير الذي نشرته شبكة "سي أن بي سي" الأمريكية، أن "إرسال مئات الطائرات دون طيار بدأ يرتد على إيران وروسيا بعد قرار الدول الغربية فرض مزيد من العقوبات على طهران، وزيادة الدعم العسكري للقوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة".

وتساءلت الشبكة: "مع تدهور الاقتصاد الإيراني في جزء كبير منه بسبب العقوبات الدولية، لماذا تزود طهران موسكو بأسلحة فتاكة في حرب مُدانة عالميًا بالفعل؟".

واستطردت: "الإجابة متعددة الجوانب، لكنها تركز على سعي إيران لتعزيز العلاقات مع حليف إستراتيجي رئيسي هو روسيا، إلى جانب مساعدة موسكو في جهودها لمكافحة الهيمنة الغربية، وتعزيز دور إيران كمصدر رئيسي للأسلحة".

ونقل التقرير عن رايان بوهل، كبير محللي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة استخبارات المخاطر الأمريكية "راني"، قوله: "أعتقد أن هناك طموحا إيرانيا أوسع لضمان ألا تسير الحرب بشكل سيئ للغاية بالنسبة لروسيا بحيث يزعزع استقرار حليفها".

واعتبر بوهل أن "إيران ليس لديها الكثير من الأصدقاء، ناهيك عن القوى العظمى التي ستقدم لها أي نوع من الضمانات الأمنية".

"وفي الوقت نفسه يعتبر الدعم الأمني الروسي لإيران غير كاف لكنه بالتأكيد أفضل من لا شيء"، وفق المتحدث ذاته.

وأضاف: "بينما توسع إيران إنتاجها وصادراتها من الأسلحة، فإن الحرب الروسية في أوكرانيا تعمل أيضًا كمكان يمكن فيه استخدام الأسلحة الإيرانية على نطاق واسع لإجراء مزيد من الاختبارات عليها وتحسينها".

وتشترك روسيا وإيران في الرغبة في تعطيل الهيمنة الغربية، بحسب الشبكة الأمريكية، التي أوضحت أن "موسكو تستهدف على وجه الخصوص نفوذ الولايات المتحدة في الدول التي أصبح كثير منها الآن أعضاء في حلف الناتو".

بدوره، أوضح حسين إيبش، الباحث في "معهد دول الخليج العربي" في واشنطن، أن "إيران تعتبر تحالفها مع روسيا ميزة إستراتيجية رئيسية في علاقاتها الدولية".

وقال إيبيش إن "البلدين يقاومان العقوبات الغربية ويسعيان لتغيير الأنظمة وهياكل السلطة في مناطقهما وفي العالم، وهما قريبان للغاية، ومع العزلة الجديدة لروسيا، يعتمد كل منهما على الآخر أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف: "تسعى إيران أيضًا لأن تصبح مُصدِّرًا رئيسيًا للأسلحة، وللنقد الأجنبي إلى خزائنها المحدودة".

نتائج عكسية

ووفقا لـ"سي أن بي سي"، قد يؤدي دعم إيران العسكري لروسيا في حرب أوكرانيا إلى فرض المزيد من العقوبات الغربية، وهو ما حدث بالفعل.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على العديد من الأشخاص والكيانات في إيران، بسبب مبيعات طائرات دون طيار لروسيا، فيما خفضت كييف علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

وقال إيبيش: "يمكن أن تأتي أيضا بنتائج عكسية إذا ثبت أن أسلحتها معيبة أو غير فعَّالة على الرغم من عدم وجود أي دليل كبير على ذلك حتى الآن".

من جانبه، لفت المحلل رايان بوهل إلى أن شحنات "الدرون" الإيرانية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى رد فعل سلبي لروسيا من خلال تحفيز الغرب لإرسال أنظمة دفاع جوي أكثر تقدمًا إلى أوكرانيا.

وأردف: "يمكن أن تصبح مثل هذه الأنظمة مصدر إزعاج كبير للروس، ويمكن أن تجعل الطائرات دون طيار والصواريخ الإيرانية غير فعَّالة بينما تعلم الجيوش الغربية كيفية مواجهتها بشكل أفضل".

تغيير قواعد اللعبة

ورأت الشبكة الأمريكية أن "الطائرات دون طيار نفسها من غير المرجح أن تغير مجرى الحرب بالنسبة لروسيا، التي تكافح لتحقيق مكاسب كبيرة على الأرض منذ شهور، وقد تم صدها في العديد من المناطق بسبب الهجمات المضادة الأوكرانية".

وقال بوهل: "بشكل عام، فإن الطائرات دون طيار لا تغير قواعد اللعبة؛ لأنه في حين أنها تستطيع تنفيذ ضربات دقيقة ضد البنية التحتية المدنية والوحدات الفردية، إلا أنها لا تستطيع عكس واقع خسارة الأراضي التي تعاني منها روسيا".

وأضاف: "أعتقد أن روسيا بحاجة إلى قوات على الأرض مدربة وقادرة وهي ببساطة لا تملك ذلك على الرغم من التعبئة".

من جهته، قال بهنام بن طالبلو من "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" في واشنطن، إنه "إذا أرسلت إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، فإن ذلك سوف يغير الحسابات".

وأضاف: "سيكون نقل الصواريخ الباليستية إلى روسيا خطوة تاريخية لإيران التي بحثت قبل فترة طويلة في الخارج لشراء أنظمة كاملة ولديها الآن أكبر ترسانة للصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط".

واعتبر طالبلو أن ذلك يتطلب نقل التدريب والمستشارين إلى روسيا، مشيرا إلى تقارير تحدثت عن زيارة الروس لقواعد الحرس الثوري الإيراني لتلقي التدريب على الطائرات دون طيار.

وعبر عن اعتقاده أن "المستشارين الإيرانيين قاموا بتدريب القوات الروسية على استخدام تلك الطائرات وأسلحة أخرى في شبه جزيرة القرم".