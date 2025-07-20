كرمه ريغان.. وفاة إدوين فولنر رئيس مؤسسة التراث الأمريكية

أعلنت مؤسسة التراث الأمريكية "هيريتيج"، اليوم الأحد، في بيان لها، أن مؤسسها ورئيسها إدوين فولنر توفي عن عمر ناهز 83 عامًا.

ولم يذكر البيان الذي أصدرته المؤسسة الأمريكية المحافظة ذات النفوذ الواسع موعد أو سبب وفاة إدوين فولنر، وفق وكالة "رويترز".

وأسس فولنر، المولود في شيكاغو "مؤسسة التراث" في 1973، وأصبح رئيسًا للمؤسسة في 1977 وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2013.

ومنح الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، الراحل إدوين فولنر، وسام "المواطن الرئاسي"، وذلك في عام 1989.

وكتب كيفن روبرتس، الرئيس الحالي للمؤسسة ورئيس مجلس الأمناء بارب فان أندل-جابي، في بيان مشترك، أن فولنر أسس "مؤسسة التراث" ليزرع "راية الحقيقة في مدينة كثيرًا ما تغريها السلطة".

وأضافا: "ما بدأ كمركز صغير للأفكار المحافظة، أصبح تحت قيادة إد الدؤوبة، الترسانة الفكرية لثورة ريجان والحركة المحافظة الحديثة".

ولا تزال "مؤسسة التراث" تؤثر بعمق في التيار المحافظ الأمريكي، بما في ذلك كونها المؤسسة التي دشنت مشروع 2025، الذي يعتبر على نطاق واسع مخطط السياسة العامة للولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب التي تتحرك على نحو سريع.

واعتبر السناتور ميتش ماكونيل، الذي ظل زعيمًا للجمهوريين في الكونغرس لوقت طويل، على وسائل التواصل الاجتماعي أن فولنر "كان رجلًا عظيمًا" وأن "تفانيه في تعزيز السلام من خلال القوة في نهاية الحرب الباردة يقدم على وجه الخصوص درسًا مستمرًّا".

ونشر النائب ستيف سكاليس، وهو جمهوري وزعيم الأغلبية في مجلس النواب، على وسائل التواصل الاجتماعي أن فولنر "كان أحد المهندسين المعماريين الذين بنوا الحركة المحافظة في هذا البلد".