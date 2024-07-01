"طالبان" تشعل "حرباً إعلامية" بين إصلاحيي ومتشددي إيران
اندلعت، اليوم الاثنين، ما يمكن وصفها بـ"حرب إعلامية" بين سياسيين من التيار الإصلاحي في إيران وخصومهم المتشددين، بالتزامن مع قرب إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة المقبل بين المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان ومنافسه المتشدد سعيد جليلي.
وجاءت "الحرب الإعلامية" بعدما وصف محمد جواد آذري جهرمي، عضو الحملة الانتخابية للمرشح بزشكيان، التيار الأصولي المتشدد بـ"طالبان" التي تحكم أفغانستان.
وقال جهرمي في تدوينة له عبر منصة "إكس"، في إشارة إلى التيار المتشدد ومرشحه للجولة الثانية للانتخابات سعيد جليلي "لن نسمح لإيران أن تقع في أيدي طالبان".
رد من المتشددين
وبدوره، اعتبر علي رضا زاكاني، المرشح الأصولي المتشدد المنسحب من التنافس الانتخابي، وصف المتشددين بطالبان بأنه إهانة للشعب الإيراني.
وقال زاكاني، رئيس بلدية طهران وداعم للمرشح جليلي "يقولون إن طالبان تريد أن تحكم إيران، ألا تخجلون من الله؟ ألا تخجلون من الشعب؟. هل الشعب الإيراني طالبان؟ أنتم تعتبرون أنفسكم أفضل من الآخرين، هذه إهانة للشعب الإيراني".
لن نسمح للنازيين
بدوره، رد عضو البرلمان السابق المقرب من الإصلاحيين "جعفر زاده أيمن آبادي" على ما ذكره زاكاني، اليوم الاثنين، وقال "يريد أنصار جليلي أن يتقدموا بخطوتين على حركة طالبان في التطرف".
وأضاف في مقابلة مع وكالة "الأخبار العاجلة"، "وصلت رسالة الـ 60% الذين لم يشاركوا في الانتخابات، ولكن إذا لم يأتوا إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى فإن الأجيال القادمة ستلومهم، لا أعرف ما إذا كان جليلي على علم بكمية الإهانات التي أطلقها أنصاره في الفضاء الإلكتروني أم لا".
ورجح آبادي "أن تسير المناظرة بين جليلي وبزشكيان الليلة بهدوء ومنطقية، لكن أصدقاءنا على الجانب الآخر لا يمكنهم فعل أي شيء دون مشاكل، في إيران لن نسمح بتشكيل حكومة النازيين، ونتوقع أن يأتي الناس إلى صناديق الاقتراع دون أن ينسوا مشاكل الماضي".
وختم النائب السابق قوله "لن ننسى أبدًا الظلم الذي تعرض له أشخاص مثل مهسا أميني، لكن لا ينبغي أن نبقى في الماضي وعلينا أن نسير نحو المستقبل بأمل".
منع التجمعات
وفي ظل التراشق بين معسكري الإصلاحيين والمتشددين، قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات محسن إسلامي، مساء اليوم الاثنين، "بموجب القانون يمنع بدء الكرنفالات والتجمعات في الشوارع".
وذكر إسلامي: "إذا حصلوا على تصريح لهذا العمل، فهذا يعني أن مجلس الأمن سيوفر الظروف الأمنية للبرنامج، لكن نصيحتنا هي القيام بذلك في أماكن مغلقة مثل الملاعب والقاعات".
وسبق أن أثار إلغاء تصريح تجمع أنصار مسعود بزشكيان في ملعب حيدرنيا بطهران احتجاجات مقر انتخابه، وبعد ذلك، وفي الحملة التي تحمل عنوان "ألف ميدان"، طلب من أنصار بزشكيان التحدث مع الناس في الساحات الرئيسة للمدن.
وأعلن مجيد ميراحمدي، نائب وزير الداخلية الإيراني ورئيس اللجنة الأمنية للانتخابات، إلقاء القبض على "عملاء إرهابيين" كانوا يدعون "ألف ميدان" يوم أمس الأحد.