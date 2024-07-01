"طالبان" تشعل "حرباً إعلامية" بين إصلاحيي ومتشددي إيران

ورجح آبادي "أن تسير المناظرة بين جليلي وبزشكيان الليلة بهدوء ومنطقية، لكن أصدقاءنا على الجانب الآخر لا يمكنهم فعل أي شيء دون مشاكل، في إيران لن نسمح بتشكيل حكومة النازيين، ونتوقع أن يأتي الناس إلى صناديق الاقتراع دون أن ينسوا مشاكل الماضي".

وختم النائب السابق قوله "لن ننسى أبدًا الظلم الذي تعرض له أشخاص مثل مهسا أميني، لكن لا ينبغي أن نبقى في الماضي وعلينا أن نسير نحو المستقبل بأمل".

منع التجمعات

وفي ظل التراشق بين معسكري الإصلاحيين والمتشددين، قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات محسن إسلامي، مساء اليوم الاثنين، "بموجب القانون يمنع بدء الكرنفالات والتجمعات في الشوارع".

وذكر إسلامي: "إذا حصلوا على تصريح لهذا العمل، فهذا يعني أن مجلس الأمن سيوفر الظروف الأمنية للبرنامج، لكن نصيحتنا هي القيام بذلك في أماكن مغلقة مثل الملاعب والقاعات".

وسبق أن أثار إلغاء تصريح تجمع أنصار مسعود بزشكيان في ملعب حيدرنيا بطهران احتجاجات مقر انتخابه، وبعد ذلك، وفي الحملة التي تحمل عنوان "ألف ميدان"، طلب من أنصار بزشكيان التحدث مع الناس في الساحات الرئيسة للمدن.

وأعلن مجيد ميراحمدي، نائب وزير الداخلية الإيراني ورئيس اللجنة الأمنية للانتخابات، إلقاء القبض على "عملاء إرهابيين" كانوا يدعون "ألف ميدان" يوم أمس الأحد.