موسكو وواشنطن.. تاريخ من "المعاهدات النووية" والانسحابات

فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه الذي ألقاه لـ"الأمة" اليوم الثلاثاء، الغرب بإعلان بلاده تعليق مشاركتها بمعاهدة "نيو ستارت" الموقعة مع الولايات المتحدة للحد من الأسلحة الإستراتيجية.

وفي خطابه الذي يأتي بالتزامن مع الذكرى الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا، والذي حمل تنديدًا بالغرب والولايات المتحدة أضاف بوتين: "أنا مضطر لأن أعلن اليوم أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الإستراتيجية. أكرر، ليس الانسحاب من المعاهدة، لا، بل بالتحديد تعليق مشاركتها".

وتابع: "لكن قبل العودة إلى المناقشة والبحث بشأن ستارت، يجب أن نفهم ما الذي تريده تلك الدول مثل فرنسا وبريطانيا، وكيف سنأخذ في الاعتبار ترساناتهما الإستراتيجية، أي القدرة الضاربة المشتركة لتحالف شمال الأطلسي؟!".

وأشار إلى أن واشنطن تفكر في إجراء اختبار للأسلحة النووية، وهذا الأمر بات معلوما، وبناء عليه يجب أن تكون وزارة الدفاع و"روساتوم" على استعداد لاختبار الأسلحة النووية في حال قامت الولايات المتحدة بذلك أولا".

الأسلحة النووية

تعتبر روسيا أكبر بلد في العالم يمتلك رؤوسًا حربية نووية، ورثت أغلبها من الاتحاد السوفيتي بعد انهياره العام 1991.

ووفق منظمات تقيّم مخزونات الأسلحة النووية حول العالم، فإن موسكو لديها نحو 6 آلاف رأس نووي، حتى العام 2022، منها 1588 موضوعة على صواريخ جاهزة للإطلاق.

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، بعدد رؤوس نووية يصل إلى نحو 5500 رأس، منها 1644 موضوعة على صواريخ جاهزة للإطلاق بالفعل، وفقًا لاتحاد العلماء الأمريكيين "أف آي أس".

الكميات المتبقية على حد وصف "أف آي أس"، إما تمثل مخزونًا احتياطيًا أو أنها خارج الخدمة أو جاهزة للتفكيك.

في العام 1986، كان الاتحاد السوفيتي يمتلك 45 ألف رأس حربي نووي، قبل أن يتم تخفيض العدد تدريجيًا وفق معاهدات تم توقيعها مع الولايات المتحدة.