استطلاع: 70% من الفرنسيين غير راضين عن أداء ماكرون

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه السبت أن أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تقترب شعبيته من أدنى مستوياتها، في تراجع يعود بشكل رئيسي لإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد دراسات الرأي والتسويق "إيفوب" لحساب صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، أبدى نحو 26 بالمئة فقط من المشاركين رضاهم عن أداء الرئيس، بتراجع نقطتين مقارنة باستطلاع مماثل في آذار/مارس.

وتقترب هذه النسبة من أدنى مستوى لشعبية ماكرون (23 بالمئة)، سجّل في كانون الأول/ديسمبر 2018 في ذروة أزمة "السترات الصفراء".

ونسبة التأييد المسجّلة في الاستطلاع الحالي، هي أدنى بـ15 نقطة مقارنة بشعبية ماكرون لدى إعادة انتخابه لولاية ثانية في نيسان/أبريل 2022.