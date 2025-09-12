بعد اختراق هاتفه.. كاتس يهدد بالقضاء على "رفاق القراصنة" (صورة)

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، بالقضاء على من وصفهم بأنهم "رفاق القراصنة"، الذين أقدموا على اختراق هاتفه الخاص وتوجيه الإهانات له خلال مكالمة هاتفية مرئية، متهماً جماعات "إسلامية متطرفة" منظمة باستهدافه.

ونشرت مجموعة قراصنة أتراك، مساء الخميس، رقم هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ولقطة شاشة لمحادثة قصيرة أجراها أحد عناصر المجموعة مع الوزير.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن أحد القراصنة الإلكترونيين أجرى اتصالًا بوزير الدفاع ووجّه له الشتائم والإهانات، قبل أن ينشر لقطة شاشة للمكالمة.

من جهتها، أشارت مصادر عبرية إلى أن كاتس ردّ على المكالمة عن طريق الخطأ، لكنه أغلق الخط فورًا.

وعلّق الوزير على نشر صورته قائلاً: "عصابات متطرفة إسلامية منظمة من مختلف دول العالم تتصل بهاتفي المدني غير السري، وتترك رسائل كراهية وتهديدات".

وأضاف كاتس في تدوينة عبر منصة "إكس": "سيستمرون في الاتصال والتهديد، وسأواصل إصدار الأوامر بالقضاء على رفاقهم من القادة الإرهابيين"، على حد تعبيره.