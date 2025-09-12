logo
العالم

بعد اختراق هاتفه.. كاتس يهدد بالقضاء على "رفاق القراصنة" (صورة)

بعد اختراق هاتفه.. كاتس يهدد بالقضاء على "رفاق القراصنة" (صورة)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتسالمصدر: صفحة كاتس على "إكس"
إرم نيوز
إرم نيوز

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، بالقضاء على من وصفهم بأنهم "رفاق القراصنة"، الذين أقدموا على اختراق هاتفه الخاص وتوجيه الإهانات له خلال مكالمة هاتفية مرئية، متهماً جماعات "إسلامية متطرفة" منظمة باستهدافه.

ونشرت مجموعة قراصنة  أتراك، مساء الخميس، رقم هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ولقطة شاشة لمحادثة قصيرة أجراها أحد عناصر المجموعة مع الوزير.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن أحد القراصنة الإلكترونيين أجرى اتصالًا بوزير الدفاع ووجّه له الشتائم والإهانات، قبل أن ينشر لقطة شاشة للمكالمة.

من جهتها، أشارت مصادر عبرية إلى أن كاتس ردّ على المكالمة عن طريق الخطأ، لكنه أغلق الخط فورًا.

لقطة نشرها القراصنة قالوا إنها لكاتس لحظة إجراء المكالمة

وعلّق الوزير على نشر صورته قائلاً: "عصابات متطرفة إسلامية منظمة من مختلف دول العالم تتصل بهاتفي المدني غير السري، وتترك رسائل كراهية وتهديدات".

وأضاف كاتس في تدوينة عبر منصة "إكس": "سيستمرون في الاتصال والتهديد، وسأواصل إصدار الأوامر بالقضاء على رفاقهم من القادة الإرهابيين"، على حد تعبيره.

 

أخبار ذات علاقة

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

كاتس: كل من شارك بهجوم 7 أكتوبر سيدفع الثمن غاليا

 

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC