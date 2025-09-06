جنوب السودان يعيد مكسيكيا بعد ترحيله من الولايات المتحدة

قالت وزارة الخارجية في جنوب السودان، اليوم السبت، إن البلاد أعادت مواطنا مكسيكيا رحّلته الولايات المتحدة إلى جوبا في يوليو تموز الماضي.

وقال جنوب السودان، إن المكسيك قدمت ضمانات بأن المواطن المكسيكي لن يتعرض للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو الملاحقة القضائية غير العادلة عند وصوله.

وأضاف البيان، أنه تم تسليم خيسوس مونوز جوتيريز إلى سفير المكسيك المعين، أليخاندرو إيفيس إستيفيل، الذي وصل إلى جوبا، أمس الجمعة.

وقالت جوبا إنها لا تزال ملتزمة بالعمل مع الشركاء الدوليين لضمان العودة الآمنة والإنسانية لستة آخرين موجودين حاليا في جنوب السودان بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة.