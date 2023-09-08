الشرطة البريطانية تطارد هاربا متهما بالإرهاب

أكدت شرطة العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، أن عمليات البحث التي تجري حاليًا في متنزه ريتشموند بالمدينة على صلة بمطاردة جندي سابق بالجيش مشتبه به في ارتكاب جرائم إرهاب.

ويعتقد أن "دانييل عابد خليفة" (21 عامًا) تمكن من الفرار صباح يوم الأربعاء، من خلال التسلل من مطبخ السجن الذي كان يعمل فيه وربط نفسه أسفل سيارة فان.

وبدأت السلطات عمليات مطاردة وبحث موسعة لتتبعه من بينها تشديد إجراءات الفحص الأمني في الموانئ والمطارات مما أدى لتأخر في الرحلات.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة إن الجندي "دانييل عابد خليفة"، متهم بزرع قنابل زائفة في قاعدة عسكرية وانتهاك قانون (الأسرار الرسمية) البريطاني، اختفى من سجن واندسوورث في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.