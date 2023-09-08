الشرطة البريطانية تطارد هاربا متهما بالإرهاب
أكدت شرطة العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، أن عمليات البحث التي تجري حاليًا في متنزه ريتشموند بالمدينة على صلة بمطاردة جندي سابق بالجيش مشتبه به في ارتكاب جرائم إرهاب.
ويعتقد أن "دانييل عابد خليفة" (21 عامًا) تمكن من الفرار صباح يوم الأربعاء، من خلال التسلل من مطبخ السجن الذي كان يعمل فيه وربط نفسه أسفل سيارة فان.
وبدأت السلطات عمليات مطاردة وبحث موسعة لتتبعه من بينها تشديد إجراءات الفحص الأمني في الموانئ والمطارات مما أدى لتأخر في الرحلات.
وفي وقت سابق، قالت الشرطة إن الجندي "دانييل عابد خليفة"، متهم بزرع قنابل زائفة في قاعدة عسكرية وانتهاك قانون (الأسرار الرسمية) البريطاني، اختفى من سجن واندسوورث في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.
وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، دومينيك ميرفي، قوله "على الرغم من دهاء خليفة الكبير، إلا أن فريقًا من الضباط - من شرطة المدينة وقوات الحدود- كانوا يركزون من أجل العثور عليه".
وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، أكد مورفي، أن خليفة كان يرتدي زي الطهاة - المكون من قميص أبيض وبنطال أحمر - وقت هروبه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دليل على أنه يرتدي هذا الزي حتى الآن.
ولم يقدم مورفي أي تفسير رسمي لكيفية هروب خليفة. وقال إنه لا توجد معلومات تشير إلى أن خليفة يشكل تهديدًا على الجمهور، لكنه طالب أي شخص قد يراه بـ "عدم الاقتراب منه".
من جهته، قال إيان أتشيسون، قائد الأمن السابق في سجن واندسوورث، إن هروب خليفة "أظهر إخفاقات أمنية متعددة وكارثية داخل السجن".