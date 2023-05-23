المعارضة الإسرائيلية ترفض الموازنة العامة وتطالب بفحص شرعيتها

وبحسب موقع "واللا" العبري، قال عضو الكنيست فلاديمير بلياك من حزب "يوجد مستقبل"، في كتاب رسمي وجهه باسم أحزاب المعارضة للمستشارة بهاريف ميارا: "هناك تغيير جوهري في الميزانية المقترحة، ويتطلب إعادة مراجعتها من قبل لجنة المالية، قبل أن تحظى بموافقة الكنيست بكامل هيئته".

وأضاف: "علاوة على ذلك، بما أنه لا يمكن اعتبار الأرصدة غير المستخدمة، وفوائض الميزانية، كمصدر للميزانية، فمن الواضح أن هذه حالة عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في القسم 40 (أ) من قانون أساسيات الموازنة".

وفي كتابه، طلب بلياك فحص شرعية الاتفاقات الموقعة مع الأحزاب الدينية، وخاصة حزبي "أغودات إسرائيل"، و"عوتسما يهوديت"، قبل المصادقة عليها في الجلسة العامة بالكنيست التي استأنفت مناقشات الموازنة العامة صباح اليوم الثلاثاء.

وانضم نداء بلياك إلى رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو، عضو الكنيست عوديد بورير، الذي ناشد أيضا يوم أمس المستشارة القانونية للحكومة، بضرورة مراجعة الموازنة العامة، بعد التوقيع على اتفاق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش، بخصوص المطالب المالية لحزب "أغودات إسرائيل" ورئيسها وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوفيف.

وفي الوقت نفسه، قال زعيم المعارضة يائير لابيد، خلال كلمة له في مؤتمر هرتسيليا المنعقد في جامعة رايشمان، اليوم الثلاثاء، إن "الميزانية التي تقدمها الحكومة اليوم مدمرة. لا يوجد فيها أخبار مبشرة، ولا إصلاح من شأنه تحسين حالة الاقتصاد، ولا محركات للنمو، ولا معركة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، وهناك فقط ابتزاز لا نهاية له".