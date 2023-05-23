المعارضة الإسرائيلية ترفض الموازنة العامة وتطالب بفحص شرعيتها
خاطبت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاريف ميارا، مطالبة بإجراء مناقشة متجددة في لجنة المالية في الكنيست حول ميزانية الدولة. وذلك في ضوء الاتفاقات الموقعة أمس مع بعض الأحزاب الدينية.
وبحسب موقع "واللا" العبري، قال عضو الكنيست فلاديمير بلياك من حزب "يوجد مستقبل"، في كتاب رسمي وجهه باسم أحزاب المعارضة للمستشارة بهاريف ميارا: "هناك تغيير جوهري في الميزانية المقترحة، ويتطلب إعادة مراجعتها من قبل لجنة المالية، قبل أن تحظى بموافقة الكنيست بكامل هيئته".
وأضاف: "علاوة على ذلك، بما أنه لا يمكن اعتبار الأرصدة غير المستخدمة، وفوائض الميزانية، كمصدر للميزانية، فمن الواضح أن هذه حالة عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في القسم 40 (أ) من قانون أساسيات الموازنة".
وفي كتابه، طلب بلياك فحص شرعية الاتفاقات الموقعة مع الأحزاب الدينية، وخاصة حزبي "أغودات إسرائيل"، و"عوتسما يهوديت"، قبل المصادقة عليها في الجلسة العامة بالكنيست التي استأنفت مناقشات الموازنة العامة صباح اليوم الثلاثاء.
وانضم نداء بلياك إلى رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو، عضو الكنيست عوديد بورير، الذي ناشد أيضا يوم أمس المستشارة القانونية للحكومة، بضرورة مراجعة الموازنة العامة، بعد التوقيع على اتفاق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش، بخصوص المطالب المالية لحزب "أغودات إسرائيل" ورئيسها وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوفيف.
وفي الوقت نفسه، قال زعيم المعارضة يائير لابيد، خلال كلمة له في مؤتمر هرتسيليا المنعقد في جامعة رايشمان، اليوم الثلاثاء، إن "الميزانية التي تقدمها الحكومة اليوم مدمرة. لا يوجد فيها أخبار مبشرة، ولا إصلاح من شأنه تحسين حالة الاقتصاد، ولا محركات للنمو، ولا معركة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، وهناك فقط ابتزاز لا نهاية له".
وأضاف "هذه ميزانية تشجع الناس على عدم الدراسة والعمل، وعدم إعالة أطفالهم. تخبرهم هذه الميزانية أنه ليس عليك العمل. المتدينون سيمولونك، وأبناؤهم سيمولون أطفالك".
وكان نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، توصلا أمس الإثنين، إلى اتفاق بخصوص مطالبة حزب "عوتسما يهوديت"، بإضافة ميزانية بمئات الملايين من الشواقل إلى وزارة النقب والجليل. حيث سيتم تخصيص 250 مليون شيكل (68 مليون دولار) لوزارة النقب والجليل من فوائض موازنة الوزارات الحكومية في عام 2023. وإذا لم يتم العثور على فوائض، سيتم إجراء تخفيض أفقي آخر في الوزارات الحكومية في عام 2024 لتمويل المبلغ. وبذلك، وضع الطرفان حداً للأزمة المحيطة بموضوع الموازنة المالية، وتعهد أعضاء "عوتسما يهوديت" بدعمها.
وفي وقت سابق يوم أمس أيضا، توصل نتنياهو إلى اتفاق مع رئيس حزب "أغودات إسرائيل"، وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوفيف، حيث اتفق الاثنان على تحويل 250 مليون شيكل من ميزانية الدولة إلى المؤسسات التعليمية الدينية في نهاية العام. وهذا يمثل نصف المبلغ تقريبًا الذي طالب به الحزب، وقد تحقق ذلك في اجتماع عرض فيه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حلاً للأزمة دون كسر إطار الموازنة.
يشار إلى أن نتنياهو واجه مفاوضات صعبة مع الأحزاب الشريكة له بالحكومة، قبيل المصادقة على ميزانية الدولة المقررة في 29 مايو/ أيار الجاري، وهو الموعد الأخير لمصادقة الكنيست عليها، ووفقا للقانون الإسرائيلي، إذا لم يصادق الكنيست على الميزانية حتى ذلك التاريخ، فإنه سيكون معرضا للحل وبالتالي الذهاب لانتخابات مبكرة.