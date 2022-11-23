مقتل عقيد بالقوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء، مقتل أحد مستشاري القوة الجوية التابعة له في سوريا.

وقال بيان للحرس الثوري نشرته وسائل إعلام رسمية، إن "العقيد داوود جعفري، المستشار في القوة الجوية التابعة للحرس الثوري استشهد على يد عملاء إسرائيليين قرب العاصمة السورية دمشق"، على حدّ قوله.

وأضاف البيان أن "العقيد داوود جعفري، قتِل صباح أمس الثلاثاء، من قبل النظام الصهيوني بانفجار عبوة ناسفة قرب دمشق"، بحسب تعبيره.

ولم يذكر البيان الذي أصدره الحرس الثوري مزيدًا من المعلومات.

ونشرت قناة "قدس" التابعة للحرس الثوري عبر منصة "تيليغرام"، صورة للعقيد داوود جعفري، مع المرشد علي خامنئي.