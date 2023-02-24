مدفيديف: روسيا ستنتصر ومستعدة للمضي حتى حدود بولندا

أعلن الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الجمعة أن موسكو "ستنتصر" في أوكرانيا مؤكدا مع مرور عام على بدء الغزو الروسي أن بلاده على استعداد للمضي حتى حدود بولندا.

وكتب المسؤول الثاني في مجلس الأمن الروسي على تطبيق تلغرام "سنحقق النصر. نريد جميعا أن يحصل هذا بأسرع ما يمكن. وسيأتي هذا اليوم".

وأكد أنه يجب "دفع حدود التهديدات لبلادنا إلى أبعد ما يمكن، حتى لو كان ذلك حدود بولندا" المجاورة لأوكرانيا.