"التنين الحازم 25".. استعراض قوة أمريكي-ياباني يثير قلق روسيا والصين

من المنتظر، اليوم الخميس، أن تنطلق مناورات عسكرية كبرى مشتركة تجمع الولايات المتحدة واليابان بالقرب من السواحل اليابانية تحت مسمى Resolute Dragon 25 (التنين الحازم 25)، وسط قلق روسي وصيني.

يشارك بالمناورات التي تستمر حتى 25 سبتمبر بالقرب من جزر أوكيناوا وهوكايدو وكيوشو، أكثر من 14 ألف عسكري ياباني ونحو 5 آلاف عسكري أمريكي، بمن فيهم أفراد المشاة البحرية والقوات البرية والبحرية والجوية.

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، ففي إطار المناورات من المخطط أن تنشر وتستخدم الولايات المتحدة منظومة "تايفون" الصاروخية الجديدة المتوسطة المدى، التي سيتم نشرها في قاعدة "إيواكوني" على الأراضي اليابانية.

كما سيتم إجراء عمليات إنزال والرمي بالرصاص الحي والمناورات باستخدام الأنظمة المدفعية والصاروخية، بما فيها HIMARS وMLRS والصواريخ اليابانية من نوع Type 12، إضافة إلى نشر منظومة صاروخية مضادة للسفن من نوع NMESIS. وستركز المناورات على اللوجيستية واختبار وسائل النقل المسيرة.

وفي وقت سابق، أعربت روسيا والصين عن قلقهما من المناورات باستخدام صواريخ "تايفون"، مؤكدتين أن ذلك قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتصاعد سباق التسلح في المنطقة.