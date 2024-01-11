موسكو تتهم واشنطن بالتخطيط لإنشاء "طابور خامس" في روسيا

اتهم رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة، بأنها تنوي إنشاء "طابور خامس" في روسيا، تكون نواته الروس الذين حصلوا على منح دراسية أمريكية.

ونقل المكتب الصحفي للمخابرات الخارجية الروسية عن ناريشكين قوله: "في الولايات المتحدة، يعتقدون أن الحاصلين على المنح الدراسية من البرامج الأمريكية، ويقدر عددهم بنحو 80 ألف روسي، قادرون على أن يصبحوا نواة الطابور الخامس مع إجراء معالجة وخطط مناسبة لهم".

والهدف بحسب المسؤول الروسي يتمثل في "استبدال المعارضة الروسية غير النظامية التي فرّت بشكل جماعي إلى الغرب".

وتابع ناريشكين في توضيح المخطط الأمريكي المزعوم: "وفقًا للمعلومات التي تلقاها الجهاز، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الروسية؛ فإن الهياكل الحكومية الأمريكية تخترع المزيد من الطرق المتطورة للتدخل بشكل غير قانوني في الإجراءات الديمقراطية، وتعتزم واشنطن تكثيف العمل مع الروس مِن خريجي برامج التبادل الأمريكية."

وكشف ناريشكين، أن "ضباط المخابرات الأمريكية سيجرون تدريبًا في ريغا عاصمة لاتفيا، يومي الـ16 والـ18 من فبراير المقبل، على أساليب التحريض على الكراهية العرقية والاجتماعية في روسيا".

وأشار إلى أنه "سيلعب دور المدربين، ضباط المخابرات الأمريكية الذين يعملون في سفارتي الولايات المتحدة في موسكو وريغا، تحت ستار المناصب الدبلوماسية. ولم تُعرف بعد تركيبة المشاركين بهذا التدريب".