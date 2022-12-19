مقتل 4 من الحرس الثوري بمواجهات على الحدود مع باكستان

لقي 4 عناصر من قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، مصرعهم خلال اشتباكات مع جماعة مسلحة في منطقة سراوان الحدودية مع باكستان.

وتقع مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، وهي محاذية للحدود مع باكستان، وينشط فيها تنظيم جيش العدل البلوشي الإيراني المعارض.

وقالت قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري، وتتمركز في محافظة سيستان وبلوشستان، إن "4 من عناصرها لقوا مصرعهم في اشتباك مع جماعة مسلحة في منطقة سراوان الحدودية".

وأضافت في بيان، أن "من بين القتلى ضابطا يدعى محمد جودرزي مع 3 آخرين".