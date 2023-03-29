غروسي: نسعى لحل وسط تجنبا لحدوث كارثة بمحطة زابوريجيا

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الأربعاء، إنه يحاول إيجاد حل وسط بين موسكو وكييف لتجنب كارثة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي يسيطر عليها الروس.

وعبر غروسي وفق وكالة "فرانس برس"، عن أسفه لـ"زيادة النشاط العسكري" بالقرب من محطة زابوريجيا في أوكرانيا.