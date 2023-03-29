غروسي: نسعى لحل وسط تجنبا لحدوث كارثة بمحطة زابوريجيا
قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الأربعاء، إنه يحاول إيجاد حل وسط بين موسكو وكييف لتجنب كارثة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي يسيطر عليها الروس.
وعبر غروسي وفق وكالة "فرانس برس"، عن أسفه لـ"زيادة النشاط العسكري" بالقرب من محطة زابوريجيا في أوكرانيا.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن غروسي قوله من الموقع "أحاول الاستعداد واقتراح إجراءات واقعية يوافق عليها جميع الأطراف"، مشيرا إلى أن الحل الوسط يتعلق بالمحطة نفسها وليس بمنطقة أمنية حولها ركزت عليها المفاوضات حتى الآن ولكن دون نتيجة.
كما نقلت وكالة الأنباء الروسية بأن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قال الأربعاء، إن الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا لم يتحسن بعد وإن القتال بالقرب من المحطة احتدم.
وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات مرارا بقصف موقع محطة الطاقة النووية على مدار العام الماضي.
ويدعو جروسي إلى عقد اتفاق سلامة بين أوكرانيا وروسيا لحماية المنشأة.