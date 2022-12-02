موسكو ترفض شرط بايدن لإجراء محادثات مع بوتين حول أوكرانيا

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، أنه ليس لديه خطط فورية للاتصال ببوتين لكنه مستعد للتحدث مع الرئيس الروسي إذا أبدى رغبة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال بايدن إنه لن يفعل ذلك إلا بالتشاور مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي.