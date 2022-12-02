موسكو ترفض شرط بايدن لإجراء محادثات مع بوتين حول أوكرانيا
رفض الكرملين، اليوم الجمعة، شرط الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول أوكرانيا.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "بايدن قال عمليا إن المفاوضات لن تكون ممكنة إلا بعد أن يخرج بوتين من أوكرانيا" وهو ما "ترفضه موسكو بوضوح"، وأضاف أن "العملية العسكرية مستمرة".
إن الرئيس بوتين منفتح على المفاوضات من أجل تأمين مصالح روسيا، لكن إيجاد أساس متبادل للمحادثات صعب؛ لأن الولايات المتحدة لا تعترف "بالأراضي الجديدة" في أوكرانيا.
دميتري بيسكوف
وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، أنه ليس لديه خطط فورية للاتصال ببوتين لكنه مستعد للتحدث مع الرئيس الروسي إذا أبدى رغبة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال بايدن إنه لن يفعل ذلك إلا بالتشاور مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي.