"الكتلة الرمادية".. كلمة السر لفوز بزشكيان برئاسة إيران

رأى محللون أن فرص فوز المرشح الإصلاحي لانتخابات الرئاسة الإيرانية، مسعود بزشكيان، مرهونة بتحرك "الكتلة الرمادية"، والإقبال الكبير على الانتخابات.

وقالوا إن عبور بزشكيان للمرحلة الأولى من الانتخابات ودخوله في جولة ثانية، سيكون حافزًا كبيرًا لـ"الكتلة الرمادية" التي تتردد في المشاركة بالانتخابات.

ونقل موقع "الحرة" عن المحلل السياسي الخبير بالشؤون الإيرانية، جعفر الهاشمي، قوله: "يريد علي خامنئي عدم مشاركة الكتلة الرمادية؛ لأنها لو صوتت لصالح الإصلاحيين سيكون هناك واقع جديد في إيران، في وقت يرغب فيه المرشد الأعلى بأن يكون هناك رئيس خاضع لسياساته".

ويرى الهاشمي أن "الإصلاحيين يحاولون التغيير، لكنهم يدركون أن المشكلات القائمة غير قابلة للعلاج في ظل المنظومة الحاكمة، ولا يسمح لهم بالتصريح بشأن الأمر، لأن ذلك سيقود إلى طردهم من الساحة السياسية".

ورجح الهاشمي أنه "حال وصول بزشكيان إلى جولة ثانية من الانتخابات، فإن الكتلة الرمادية قد تتحرك، وسيكون بيدها القرار النهائي، حيث تشكل الأغلبية في الشارع الإيراني".