"الكتلة الرمادية".. كلمة السر لفوز بزشكيان برئاسة إيران
رأى محللون أن فرص فوز المرشح الإصلاحي لانتخابات الرئاسة الإيرانية، مسعود بزشكيان، مرهونة بتحرك "الكتلة الرمادية"، والإقبال الكبير على الانتخابات.
وقالوا إن عبور بزشكيان للمرحلة الأولى من الانتخابات ودخوله في جولة ثانية، سيكون حافزًا كبيرًا لـ"الكتلة الرمادية" التي تتردد في المشاركة بالانتخابات.
ونقل موقع "الحرة" عن المحلل السياسي الخبير بالشؤون الإيرانية، جعفر الهاشمي، قوله: "يريد علي خامنئي عدم مشاركة الكتلة الرمادية؛ لأنها لو صوتت لصالح الإصلاحيين سيكون هناك واقع جديد في إيران، في وقت يرغب فيه المرشد الأعلى بأن يكون هناك رئيس خاضع لسياساته".
ويرى الهاشمي أن "الإصلاحيين يحاولون التغيير، لكنهم يدركون أن المشكلات القائمة غير قابلة للعلاج في ظل المنظومة الحاكمة، ولا يسمح لهم بالتصريح بشأن الأمر، لأن ذلك سيقود إلى طردهم من الساحة السياسية".
ورجح الهاشمي أنه "حال وصول بزشكيان إلى جولة ثانية من الانتخابات، فإن الكتلة الرمادية قد تتحرك، وسيكون بيدها القرار النهائي، حيث تشكل الأغلبية في الشارع الإيراني".
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد نقلت عن محللين قولهم إن بزشكيان بحاجة إلى إقبال واسع على التصويت في الانتخابات، وهو أمر غير مرجح نظرًا لحالة اللامبالاة السائدة في البلاد.
ولفتت إلى أن حملة بزشكيان ركزت على جذب أصوات الشباب والنساء والأقليات العرقية في إيران.
من جهته، هاجم الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، الأربعاء، حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، ودعا الإيرانيين إلى انتخاب المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية، يوم الجمعة المقبل.
وقال روحاني في تسجيل مصور: "ثلاث سنوات من المعاناة المستمرة، والتضخم الذي يتجاوز 40% والضغوط الاجتماعية والضغط على الشعب في الشوارع".
وأكد أنه ينبغي التصويت لشخص "مصمم على إزالة العقوبات عن البلاد".
كما وجه وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، رسالة مصورة للشعب قال فيها: "إيران تنتظركم يوم الجمعة".
وأضاف: "أنا أحترم قرار أولئك الذين لا يصوتون، وأنا أفهم تمامًا إحباطهم، لكن في رأيي أن هذا الإجراء سيؤدي إلى نجاح الأقلية وليس إلى تحقيق مُثُل الأغلبية. لا تسلب حق التأثير، إيران تنتظركم يوم الجمعة".
وستُجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة يوم الجمعة المقبل لاختيار خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي قضى برفقة آخرين في الـ19 من الشهر الماضي؛ جراء تحطم مروحيته الرئاسية شمال غربي إيران.