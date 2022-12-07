فولوديمير زيلنسكي شخصية العام في مجلة "تايم"

وقالت المجلة: "لإثبات أن الشجاعة يمكن أن تكون معدية كالخوف، لحض الناس والدول على الاتحاد للدفاع عن الحرية ولتذكير العالم بهشاشة الديموقراطية - والسلام - فإن فولوديمير زيلينسكي وروح أوكرانيا هما شخصية العام 2022 بالنسبة لمجلة تايم".

وقال فيلسنتال: "في الأسابيع التي تلت بدء القصف الروسي في 24 شباط/ فبراير، كان قراره بعدم الفرار من كييف وحشد الدعم أمرا حاسما".

وأضاف: "من رسالته الأولى على إنستغرام التي بلغت مدتها 40 ثانية في 25 شباط/ فبراير، وصولا الى الخطابات اليومية التي ألقاها من بعد أمام مؤسسات مثل البرلمانات والبنك الدولي وجوائز غرامي، كان رئيس أوكرانيا حاضرا في كل مكان".

وكان الملياردير إيلون ماسك رئيس شركتي سبيس إكس وتيسلا والذي اشترى تويتر مؤخرا، شخصية العام 2021 في مجلة تايم.