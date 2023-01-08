إسرائيل تفرض عقوبات على 3 مسؤولين فلسطينيين بعد زيارتهم أسيرًا أُفرج عنه حديثًا
قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف غالانت، السبت، فرض عقوبات جديدة على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية على خلفية زيارتهم لأسير فلسطيني أطلقت إسرائيل سراحه، قبل يومين بعد 40 عاماً على اعتقاله.
وقال موقع "والا" العبري، إن "غالانت قرر إلغاء تصاريح الدخول لإسرائيل، لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ويبلغ عددهم ثلاثة بعد زيارة قاموا بها لمنزل الأسير كريم يونس، والاحتفال بالإفراج عنه".
وأطلقت إسرائيل، سراح الأسير كريم يونس من السجن قبل يومين، بعد أن قضى 40 عاماً، بتهمة قتل الجندي الإسرائيلي أبراهام برومبرغ في عام 1980.
من جانبها قالت القناة "12" العبرية، إن: "وفداً من كبار مسؤولي فتح، وصلوا السبت إلى خيمة الترحيب بالأسير يونس، وعلى رأسهم نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وأعضاء اللجنة المركزية وهما عزام الأحمد وروحي فتوح".
كما زار المكان عضو الكنيست السابق النائب العربي محمد بركة الذي يشغل منصب رئيس لجنة الرقابة العامة العربية.
وأوضحت القناة، أنه بعد الاحتفالات، أصدر وزير الدفاع غالانت تعليماته إلى منسق العمليات في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، برفض السماح بدخول إسرائيل لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية.
وأضافت القناة: "صدر القرار عن وزير الدفاع بعد أن استغل المسؤولين الثلاثة وضعهم ودخلوا إسرائيل لزيارة منزل الأسير كريم يونس".
ووفق القناة، احتفل الفلسطينيون بالإفراج عن كريم يونس في قريته كفر عارة الواقعة داخل إسرائيل، على الرغم من تعليمات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأنه لن يسمح بالاحتفال بإطلاق سراح "إرهابي" من السجن.
واقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية منزل الأسير يونس، حيث أمرت الفلسطينيين بإنزال العلم الفلسطيني وعلم فتح، ومنعت الاحتفالات.
ووجه وزير الداخلية والصحة، أرييه درعي بالحكومة الجديدة، نداءً إلى المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، وطلب منها التصرف لممارسة سلطتها بموجب قانون الجنسية لسحب الجنسية الإسرائيلية عن الأسير كريم يونس.