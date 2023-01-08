إسرائيل تفرض عقوبات على 3 مسؤولين فلسطينيين بعد زيارتهم أسيرًا أُفرج عنه حديثًا

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف غالانت، السبت، فرض عقوبات جديدة على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية على خلفية زيارتهم لأسير فلسطيني أطلقت إسرائيل سراحه، قبل يومين بعد 40 عاماً على اعتقاله.

وقال موقع "والا" العبري، إن "غالانت قرر إلغاء تصاريح الدخول لإسرائيل، لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ويبلغ عددهم ثلاثة بعد زيارة قاموا بها لمنزل الأسير كريم يونس، والاحتفال بالإفراج عنه".

وأطلقت إسرائيل، سراح الأسير كريم يونس من السجن قبل يومين، بعد أن قضى 40 عاماً، بتهمة قتل الجندي الإسرائيلي أبراهام برومبرغ في عام 1980.