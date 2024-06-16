وسط تقدم قواته.. الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في "زابوروجيه"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الروسي حرّرت بلدة جديدة على طريق عملياتها في مقاطعة "زابوروجيه".

وبحسب بيان للوزارة، حررت وحدات من مجموعة "قوات الشرق" بلدة "زاغورنويه" وسيطرت على مواقع أكثر ملاءمة.

وأكدت الوزارة أن "قوات الشرق وجهت ضربات لقوات ومعدات عسكرية أوكرانية في زابوروجيه ودونيتسك، وكبدت العدو خسائر بلغت نحو 135 جندياً"، وفق البيان.

بالتوازي مع ذلك، أعلنت الوزارة سيطرة وحدات من مجموعة "قوات الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة واستهدفت التشكيلات المعادية في خاركوف ودونيتسك ولوغانسك".

وذكرت في بيان لها أن خسائر الجيش الأوكراني البشرية هناك وصلت إلى نحو 500 جندي.

وذكرت الوزارة أنه تم استهداف "تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 115 منطقة وإسقاط 10 طائرات مسيّرة أوكرانية".