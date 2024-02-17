كيف ردّ زيلينسكي على وصف ترامب له بـ "أعظم تاجر في التاريخ"؟

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أنه وجه دعوة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لزيارة أوكرانيا، واستعداده للذهاب معه إلى خط المواجهة.

وقال زيلينسكي رداً على سؤال خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الأمن في ميونيخ: "دعوت ترامب علانية... لكن ذلك يعتمد على رغبته... إذا جاء ترامب فأنا مستعد للذهاب معه حتى إلى خط المواجهة".

وأشار زيلينسكي إلى أنه يود أن يُظهر لترامب "حقيقية الحرب".

ووصف ترامب في وقت سابق، زيلينسكي، بأنه "أعظم تاجر في التاريخ"، وقال إن "واشنطن ستخسر مئات مليارات الدولارات إذا عقدت أوكرانيا صفقة مع روسيا".

وكان موقع "بوليتيكو" قد نقل عن مصدر مقرب من إدارة زيلينسكي، أن المسؤولين الأوكرانيين لم يتمكنوا من إقامة اتصال مع ترامب، الذي كان يتجنب الاتصال بمسؤولي كييف.

وصرح ترامب نفسه مراراً وتكراراً أنه في حالة إعادة انتخابه رئيساً للبلاد، فإنه يعتزم التوصل إلى حل للصراع بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط.

لكن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، علق على كلمات الرئيس الأمريكي السابق، قائلاً إن هذه مشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها بهذه البساطة.