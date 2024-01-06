خبراء يرجحون استمرار العنف في منطقة الساحل وسط هجمات المتطرفين

وبينت أن المجالس العسكرية الثلاثة، التي دخلت منذُ شهر أيلول/سبتمبر الماضي، ضمن تحالف جديد لدول الساحل، توافقت في وجهات النظر بعد أيام قليلة من رحيل آخر الجنود الفرنسيين من النيجر.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه بعد سلسلة من الانقلابات، اضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من الدول الثلاث، التي كانت تعد حليفة لها، لتبدأ حقبة جديدة في منطقة الساحل، وسط توقعات باستمرار الحُكم العسكري في عام 2024.

طابع استبدادي

وقال مدير مشروع الساحل جان هيرفي جيزيكيل: "سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن هذه الأنظمة ستتخلى عن طابعها الاستبدادي"، مبينًا أن "نقطة التحول هذه لن تمكن من تحسين مصير السكان في الأشهر المقبلة ولن يكون هناك مخرج من دائرة العنف الحالية".

ويُركز خطاب المجالس العسكرية على السيادة؛ وهو ما يجعلها تتمتع بشعبية كبيرة، وخاصة بين الشباب الذين يغريهم شكل من أشكال فك الارتباط مع الشركاء الدوليين والنخب الحاكمة، التي وصلت إلى السلطة منذ موجة التحول الديمقراطي في التسعينيات.