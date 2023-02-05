سفيرة إسرائيلية تتعرض للسرقة علنا أمام حراسها في دولة إفريقية‎‎

فشل حراس السفيرة الإسرائيلية في زامبيا، عوفرا فرحي، في منع سرقتها علنا وسقوطها مصابة في أحد شوارع العاصمة لوساكا، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وكانت فرحي تعبر أحد الشوارع في العاصمة الزامبية، برفقة حراسها الشخصيين، عندما أن اقتربت منها سيارة، وقام مستقلوها بانتزاع حقيبتها عنوة، ما تسبب في سقوطها وتعرضها لإصابات طفيفة نتيجة تشبثها بالحقيبة، نُقلت على إثرها إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

الحقيبة المسروقة كانت تحتوي على جواز سفر السفيرة فرحي الدبلوماسي، إضافة إلى هاتفها ومبلغ مالي.