سفيرة إسرائيلية تتعرض للسرقة علنا أمام حراسها في دولة إفريقية
فشل حراس السفيرة الإسرائيلية في زامبيا، عوفرا فرحي، في منع سرقتها علنا وسقوطها مصابة في أحد شوارع العاصمة لوساكا، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.
وكانت فرحي تعبر أحد الشوارع في العاصمة الزامبية، برفقة حراسها الشخصيين، عندما أن اقتربت منها سيارة، وقام مستقلوها بانتزاع حقيبتها عنوة، ما تسبب في سقوطها وتعرضها لإصابات طفيفة نتيجة تشبثها بالحقيبة، نُقلت على إثرها إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.
الحقيبة المسروقة كانت تحتوي على جواز سفر السفيرة فرحي الدبلوماسي، إضافة إلى هاتفها ومبلغ مالي.
وقدمت فرحي أوراق اعتمادها إلى وزير خارجية زامبيا، ستانلي كاكوبو، في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
ومن غير المعروف بعد إذا ما كانت السلطات في لوساكا قد نجحت في توقيف المتهمين أو كشف لغز هذه السرقة.
ولم تتوفر معطيات بشأن إذا ما كانت السفيرة الإسرائيلية هدف عابر بالنسبة لمن سرقوها "أي أن سرقتها كانت بالصدفة"، أم أنها كانت مستهدفة بشكل شخصي.
بلد آمن
الموقع أشار إلى أن الحراس الشخصيين للسفيرة الإسرائيلية لم يتمكنوا من منع السرقة، وأنها نُقلت إلى مستشفى محلي، قبل أن تواصل اجتماعاتها المقررة مع المسؤولين المحليين.
وأصدرت فرحي بعدها بيانا، جاء فيه أنه "على الرغم من أن مثل هذا النوع من الحوادث يمكن أن يقع في أي مكان، إلا أن زامبيا تعد بلد آمنا ومسالما للغاية"، مضيفة أن زامبيا واحدة من أصدقاء إسرائيل المقربين.
وزير الخارجية الزامبي، ستانلي كاكوبو، أجرى اتصالا هاتفيا بالسفيرة الإسرائيلية وأعرب عن دعمه لها، كما حذا حذوه أحد مستشاري الرئيس هاكايندي هيشيليما.
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أن ما تعرضت له فرحي "يعد نوعا من أنواع المخاطر التي يتعرض لها الموظفون الدبلوماسيون".
سفيرة متجولة
وذكر الوزير الإسرائيلي في بيان أن "سفراء آخرين من إسرائيل في جميع أنحاء العالم يعرضون أنفسهم وعوائلهم للخطر من أجل خدمة البلاد"، وقال إنهم يستحقون كامل التقدير.
وفرحي هي سفيرة متجولة تقوم بمهمات دبلوماسية في عدد من الدول، وتعد سفيرة لإسرائيل أيضا لدى كل من زيمبابوي وبوتسوانا، ومن المقرر أن تعود إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، حسبما أفاد الموقع.